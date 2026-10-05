Djokovic gegen Medwedew ab 13 Uhr LIVE

„Für diese Momente spiele ich immer noch, die Motivation ist groß, wenn man sich gut fühlt und gegen die Besten gewinnen kann“, sagte Djokovic im ATP-Interview. „Es war schwierig dieses Jahr, aber ich bin immer noch da und lasse die Jungen für ihr Geld arbeiten.“ Im Match gegen Zverev habe er bei kühlen Temperaturen einen schlechten Start gehabt. „Ich habe mich nicht gut genug aufgewärmt, meine Schuld. Aber Mitte erster Satz habe ich gespürt, dass ich einen guten Rhythmus bekomme. Er ist derzeit der beste Spieler der Welt, wenn er so serviert, ist es ein Alptraum für seine Gegner. Ich bin froh, dass meine Nerven gehalten haben.“