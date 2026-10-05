Naschenweng verletzt – 17-Jährige nachnominiert

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss in den Spielen der 1. Play-off-Runde auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien gegen den Kosovo auf Katharina Naschenweng verzichten. Die Außenspielerin von Bayern München musste kurzfristig wegen Kniebeschwerden passen. Anstelle der 28-jährigen Kärntnerin wurde Valentina Pötzl von Double-Sieger Austria Wien nachnominiert. Die 17-jährige Mittelfeldspielerin zeigte zuletzt auch mit starken Leistungen in der Champions League auf.