Naschenweng verletzt – 17-Jährige nachnominiert

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss in den Spielen der 1. Play-off-Runde auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien gegen den Kosovo auf Katharina Naschenweng verzichten. Die Außenspielerin von Bayern München musste kurzfristig wegen Kniebeschwerden passen. Anstelle der 28-jährigen Kärntnerin wurde Valentina Pötzl von Double-Sieger Austria Wien nachnominiert. Die 17-jährige Mittelfeldspielerin zeigte zuletzt auch mit starken Leistungen in der Champions League auf.
„Durch ihre Leistungen beim U19-Frauen-Nationalteam, aber insbesondere bei der Wiener Austria in der Champions League, hat sie sich diese Nominierung verdient. Sie spielt sehr unbekümmert und bringt eine hohe Laufbereitschaft und Dynamik mit“, sagte ÖFB-Teamchef Lars Söndergaard beim Lehrgangsstart am Montag am ÖFB-Campus in Wien. Pötzl bezeichnete die erstmalige Einberufung als „große Ehre“.
Ob sie am Freitag (18.00 Uhr/live ORF1) in Pristina oder dann am 13. Oktober (18.00 Uhr/live ORF1) am Wiener Sport-Club-Platz schon debütieren darf, wird sich zeigen. Der Ausfall von Naschenweng sei laut Söndergaard „sehr bitter, weil sie mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen sehr viel Dynamik mitbringt.“
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