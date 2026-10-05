Leiter: „Das war der kleinste gemeinsame Nenner!“

Leiter: „Offensichtliche Fehler darf es nicht mehr geben“

Auf die Frage, ob der Wähler angesichts der vertauschten Ergebnisse bei der Wahl Bablers zum Parteiobmann vor drei Jahren und der nun wieder aufflammenden Diskussion um seine Person noch eine ernst zu nehmende Partei sei, meinte Leiter: „So offensichtliche Fehler wie beim letzten Mal darf es natürlich nicht geben. Grundsätzlich ist die SPÖ aber gut aufgestellt. Überall dort, wo wir den Landeshauptmann stellen, wird konstruktiv gearbeitet. In den anderen Bundesländern wird gute Oppositionsarbeit gemacht.“