Kracht in Zebra: Safari-Flieger muss notlanden

Ermittlungen zu Unfallhergang noch nicht abgeschlossen

Ob der Zusammenstoß mit dem Zebra tatsächlich die Ursache für die Probleme am Fahrwerk war, ist bisher unklar. Die tansanischen Luftfahrtbehörden haben den Ablauf bisher noch nicht offiziell bestätigt, eine Untersuchung wurde jedoch eingeleitet.