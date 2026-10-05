Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung

FPÖ pocht auf Neuwahlen

Auch die FPÖ, mit der Arbeit der Koalition ohnehin ständig notorisch unzufrieden, nutzte die Krise der Roten, um einmal mehr auf Neuwahlen zu pochen. In ihrem derzeitigen Zustand sei die SPÖ als Teil der Bundesregierung völlig untragbar und lähme das gesamte Land, meinte Generalsekretär Michael Schnedlitz. Die SPÖ sei derzeit mehr eine „rote Selbsthilfegruppe als eine politische Partei“, spottete er. Kanzler Stocker müsse seiner Meinung nach „diese Chaos-Koalition“ sofort beenden. Es brauche ihm zufolge einen „rot-weiß-roten Befreiungsschlag“ und einen „freiheitlichen Volkskanzler“.