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Regierung angeschlagen

Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung

Innenpolitik
05.10.2026 13:09
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Der angekündigte Teil-Rückzug von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler lässt auch die Köpfe innerhalb die Kanzlerpartei ÖVP rauchen. Montagvormittag berieten die schwarzen Länderchefs, wie man mit der neuen Situation umgehen soll. Wackelt die Dreierkoalition auf Bundesebene? Ein ehemaliger Abgeordneter der Volkspartei bringt bereits offen Neuwahlen ins Spiel ... 

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Kurz nach Bablers Statement am Sonntagabend hatte Bundeskanzler Christian Stocker betont, dass parteiinterne Diskussionen nicht die Regierungsarbeit beeinträchtigen dürften. Dennoch hatte der ÖVP-Chef nach Bablers Entscheidung für einen Rückzug auf Raten darauf gepocht, das Regierungsprogramm weiter „konsequent“ abzuarbeiten.

ÖVP-Landeshauptmann schließt Neuwahlen nicht aus
Der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Vorarlbergs Markus Wallner (ÖVP), hatte bereits vor der SPÖ-Krisensitzung am Sonntag gemeint, die rote Vorsitzdebatte würden nicht helfen. „Die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung steht auf dem Prüfstand“, sagte er in der ORF-„Pressestunde“. Wallner schloss sogar mögliche Neuwahlen nicht aus. „Man kann das nie völlig ausschließen, aber ich hoffe nicht“, so Wallner.

Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene Partei, die SPÖ, vor etliche Fragen, sondern auch die Kanzlerpartei ÖVP.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Umfrage: Die „Krone“-User haben zum Thema Neuwahlen eine klare Meinung

„Diese Lösung der SPÖ-Parteisitzung ist nicht vermittelbar“
Scharfe Kritik an der SPÖ übte Heidi Glück, ehemalige Sprecherin von ÖVP-Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel. „Diese Lösung der SPÖ-Parteisitzung ist nicht vermittelbar. Wie erklärt ein SPÖ-Funktionär in Mistelbach am Stammtisch, dass er jetzt 3 Parteichefs hat?“, fragt sie auf X (siehe Posting unten).

Der „Krone“-Tagesticker zum SPÖ-Krisengipfel am Sonntag zum Nachlesen.

Ex-ÖVP-Abgeordneter legt Stocker Rücktritt nahe 
Aufhorchen ließ der einst von Sebastian Kurz in die Politik geholte und im Oktober 2024 aus dem Parlament wieder ausgeschiedene Martin Engelberg. Er rät im ServusTV-Diskussionsformat „Links.Rechts.Mitte“ der ÖVP zu einer „personellen Neuaufstellung“ und forderte Neuwahlen. „Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“, legte der 66-Jährige Kanzler Stocker den Rücktritt nahe.

Ex-ÖVP-Abgeordneter Martin Engelberg fordert Neuaufstellung der ÖVP:

ÖVP Neuaufstellung mit Kurz an der Spitze?
Und Engelberg fügte hinzu: „Die ÖVP muss offensiv ein Reformprogramm starten, sich breit aufstellen – mit konservativ-patriotischen Kräften.“ Als Stockers Nachfolger bringt er Ex-Kanzler Sebastian Kurz ins Spiel. „Er ist der Einzige, der das Potenzial hat, die ÖVP wieder auf Platz eins zu bringen.“

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Den Teil-Rückzug Bablers bezeichnete der ehemalige ÖVP-Angeordneter als eine „Katastrophe“, die für eine komplette „Unsicherheit innerhalb der Regierung“ sorge. „Aus Sicht der ÖVP sehe ich jetzt eine SPÖ, die komplett durcheinander ist. Es drohen sechs Monate Stillstand, dabei hat die Regierung ganz wichtige Reformprojekte am Tisch. Wie soll das noch funktionieren?“

Zitat Icon

Aus Sicht der ÖVP sehe ich jetzt eine SPÖ, die komplett durcheinander ist. Der Regierung drohen sechs Monate Stillstand. Wie soll das noch funktionieren?

Ex-ÖVP-Abgeordneter Martin Engelberg

Die ÖVP laufe ihm zufolge Gefahr, von der SPÖ mit in den Abgrund gerissen zu werden. Auch die NEOS hätten seiner Ansicht nach in dieser Konstellation keine Überlebenschance. 

FPÖ pocht auf Neuwahlen
Auch die FPÖ, mit der Arbeit der Koalition ohnehin ständig notorisch unzufrieden, nutzte die Krise der Roten, um einmal mehr auf Neuwahlen zu pochen. In ihrem derzeitigen Zustand sei die SPÖ als Teil der Bundesregierung völlig untragbar und lähme das gesamte Land, meinte Generalsekretär Michael Schnedlitz. Die SPÖ sei derzeit mehr eine „rote Selbsthilfegruppe als eine politische Partei“, spottete er. Kanzler Stocker müsse seiner Meinung nach „diese Chaos-Koalition“ sofort beenden. Es brauche ihm zufolge einen „rot-weiß-roten Befreiungsschlag“ und einen „freiheitlichen Volkskanzler“.

Zitat Icon

Die Volkspartei muss diesem Wahnsinn sofort ein Ende bereiten und den Stecker ziehen!

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz

Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Stocker und Pröll bei „AI-Summit“
Im ÖVP-Regierungsteam schaltet man jedoch vorerst nicht auf Krisenmodus. Ein Abendtermin Stockers gemeinsam mit Staatssekretär und Regierungskoordinator Alexander Pröll beim „AI-Summit for Politics“ der Parteiakademie Campus Tivoli am Montag wurde vorerst nicht abgesagt.

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