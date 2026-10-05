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Student und Arbeitnehmer? Das steht auch Ihnen zu

Recht beraten
05.10.2026 05:00
Kellnern gehört wohl zu den häufigsten Nebenjobs von Studenten.
Kellnern gehört wohl zu den häufigsten Nebenjobs von Studenten.(Bild: sofiko14 - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Studieren und gleichzeitig arbeiten: Angesichts steigender Wohn- und Lebenskosten gehört das für viele junge Menschen in Österreich bereits zum Alltag. Konkret jobben zwei Drittel der Studenten. Worauf viele vergessen: Als Arbeitnehmer haben sie auch entsprechende Rechte.

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Das merkt wohl jeder: Die Kosten für Wohnen, Lebensmittel und überhaupt das tägliche Leben steigen. So müssen auch immer mehr Studierende einen Nebenjob annehmen, um sich Ausbildung und Lebensunterhalt überhaupt leisten zu können.

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