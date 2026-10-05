So geraten Fake-Broker ins Auge der Ermittler

Alleine 2025 entstand durch Anlagenbetrug ein Schaden von 20 Millionen Euro. Die Finanzmarktaufsicht hat daher, auch dank neuer Möglichkeiten, vor allem auf Finanzberater in den sozialen Medien ein Auge geworfen.
Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) wurde kürzlich mit neuen Möglichkeiten im Kampf gegen unerlaubte Finanzdienste im Bereich der Online-Plattformen ausgestattet. Denn die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) zertifizierte die FMA als „Trusted Flagger“, einem vertrauenswürdiger Hinweisgeber.
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