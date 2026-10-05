Einser verletzt! Winkt Schlager Debüt in Bremen?

Hat das Warten endlich ein Ende? ÖFB-Keeper Alexander Schlager könnte bereits am Wochenende vor seinem langersehnten Bundesliga-Debüt für Werder Bremen stehen.
Teamkollege und Einserkeeper Karl Hein verletzte sich beim estnischen Nationalteam und musste das Teamcamp vorzeitig verlassen. Sollte die Verletzung des Keepers schwerwiegender sein, könnte dadurch die Stunde von Alexander Schlager bei Werder Bremen schlagen.
Erst ein Cup-Einsatz
Seit seinem Wechsel im Sommer von Red Bull Salzburg spielt der ÖFB-Tormann beim deutschen Bundesligisten bislang nur eine Nebenrolle. Lediglich im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten LSK Hansa kam der 30-Jährige zum Einsatz und hielt beim 3:0-Erfolg seinen Kasten sauber. Sein Bundesliga-Debüt könnte nun bereits am Freitag auswärts gegen Marcel Sabitzers Borussia Dortmund folgen.
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