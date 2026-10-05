Einser verletzt! Winkt Schlager Debüt in Bremen?

Erst ein Cup-Einsatz

Seit seinem Wechsel im Sommer von Red Bull Salzburg spielt der ÖFB-Tormann beim deutschen Bundesligisten bislang nur eine Nebenrolle. Lediglich im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten LSK Hansa kam der 30-Jährige zum Einsatz und hielt beim 3:0-Erfolg seinen Kasten sauber. Sein Bundesliga-Debüt könnte nun bereits am Freitag auswärts gegen Marcel Sabitzers Borussia Dortmund folgen.