Das ist der Schlüssel zum gesunden Altern

Möglichst lange gesund, aktiv und selbstständig bleiben, das wünschen wir uns. Doch zu unseren größten Gegnern zählen Infektionen. Bereits ab etwa 60 Jahren verändert sich unser Immunsystem – Fachleute sprechen von der Immunseneszenz. Dadurch können Krankheiten deutlich schwerer verlaufen und sogar Stürze, Herz-Kreislauf-Probleme oder den Verlust der Selbstständigkeit auslösen. Wie man all dem entgegen wirken kann, erklärt Marcus Köller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie in „Krone Gesund“.