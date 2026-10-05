Inferno in Wohnsiedlung: Nun Hinweise auf Ursache

Zwei Reihenhäuser und fünf Autos wurden ein Raub der Flammen! Nach dem Großbrand in einer Wohnsiedlung in der Nacht auf Freitag in Obsteig in Tirol (Bezirk Imst) gibt es jetzt erste Hinweise auf die Brandursache. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte ein technisches Gebrechen zu dem Feuer geführt haben, hieß es am Montag.