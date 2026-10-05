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Ermittlungen dauern an

Inferno in Wohnsiedlung: Nun Hinweise auf Ursache

Tirol
05.10.2026 13:17
In der Nacht auf Freitag kam es zu dem verheerenden Brand.
In der Nacht auf Freitag kam es zu dem verheerenden Brand.(Bild: Krone-Collage/FF Obsteig)
Porträt von Hubert Rauth
Porträt von Tiroler Krone
Von Hubert Rauth und Tiroler Krone

Zwei Reihenhäuser und fünf Autos wurden ein Raub der Flammen! Nach dem Großbrand in einer Wohnsiedlung in der Nacht auf Freitag in Obsteig in Tirol (Bezirk Imst) gibt es jetzt erste Hinweise auf die Brandursache. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte ein technisches Gebrechen zu dem Feuer geführt haben, hieß es am Montag.

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Von welchem Gerät dieser Defekt ausging, sei indes nach wie vor unklar. Der Brand dürfte jedenfalls im Bereich eines Carports ausgebrochen sein. Weitere Ermittlungen dazu seien noch im Gange.

Acht Feuerwehren im Einsatz
Zu dem verheerenden Brand war es in der Nacht auf Freitag im „Seepark Obsteig“ – einer Siedlung unterhalb der Kirche – gekommen. Gegen 23.30 Uhr wurde der Großeinsatz via Leitstelle Tirol in die Wege geleitet. Nicht weniger als acht Feuerwehren – Obsteig, Mieming, Mötz, Silz, Rietz, Telfs, Nassereith und Imst – rückten an.

Spendenkonto für Opfer eingerichtet
Die Bewohner blieben allesamt unverletzt – sie wurden von der Rettung und einem Kriseninterventionsteam betreut. „Sie kamen dann bei Verwandten, Bekannten und in einem Hotel in der Nähe unter“, hieß es damals. Vonseiten der Gemeinde wurde ein Spendenkonto eröffnet.

Die Reihenhäuser bzw. Wohneinheiten waren großteils komplett zerstört worden. Auch mehrere davor geparkte Fahrzeuge brannten aus.

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Fünf Feuerwehrleute wurden hingegen leicht verletzt. Zwei von ihnen erlitten leichte Verbrennungen an den Händen, die anderen drei wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Alle konnten das Spital aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Rund 120 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an.

In der Nacht auf Samstag flammte indes im Bereich eines Reihenhauses erneut ein Glutnest auf. Der Brand wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht, daraufhin richtete man eine Brandwache ein.

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