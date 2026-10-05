Halbe Milliarde Euro zur Sicherung des Luftraums

Konkret sollen die Behörden ein besseres Lagebild erhalten. Unbefugte oder feindliche Drohnen sollen sie früher erkennen und abwehren können. Die Finanzierung ist Teil einer breiteren Strategie. Im Februar legte die Kommission einen Aktionsplan zur Drohnensicherheit und -abwehr vor. Er soll den Luftraum und kritische Infrastruktur schützen. Dazu gehört auch ein neues Exzellenzzentrum, das die Entwicklung von Abwehrsystemen vorantreiben soll. Weitere Mittel kommen aus dem Europäischen Verteidigungsfonds. Über das Programm SAFE wollen die Mitgliedstaaten zudem Drohnen und Abwehrsysteme gemeinsam beschaffen.