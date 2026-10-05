Iranerinnen haben kaum Rechte, dürfen aber kämpfen

Großes Interesse an Kampagne

Trotzdem melden sich Frauen wie Fatemeh Mahmoodi freiwillig. „Ich bin hier, um mein Leben für mein Land zu opfern“, so die 24-Jährige. Die Kampagne entstand im US-israelischen Krieg, in dem Trump wiederholt mit Irans „Vernichtung“ droht. Laut iranischen Behörden hat sich rund ein Drittel der Bevölkerung als Freiwillige gemeldet.