Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Erster Schritt“

Wieder kein Sieg – aber Klopp ist „super-happy“

Fußball International
05.10.2026 14:20
Jürgen Klopp ist mit seine Anfangsperformance als DFB-Trainer zufrieden.
Jürgen Klopp ist mit seine Anfangsperformance als DFB-Trainer zufrieden.(Bild: AFP/ARIS MESSINIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutschland droht das Viertelfinale der Fußball-Nations-League zu verpassen, aber Neo-Teamchef Jürgen Klopp kann gut damit leben. „Den ersten Schritt haben wir gemacht. Und als Fazit kann ich sagen: Damit bin ich super-happy“, resümierte der 59-Jährige nach der Nullnummer in Saloniki gegen Griechenland, das in der Gruppe A2 wie Leader Niederlande schon drei Punkte mehr gesammelt hat. Die DFB-Auswahl konnte hingegen nur eines von vier Spielen für sich entscheiden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das war zuletzt das 2:0 gegen Serbien. Im Rückspiel gegen die Griechen gelang Florian Wirtz und Co. aber wie schon beim Heim-0:1 im ersten direkten Duell kein Tor, die angepeilte Revanche blieb somit aus. Einmal mehr war der Output der Offensivabteilung noch unzureichend. Drei Tore in vier Spielen entsprechen nicht den DFB-Ansprüchen. Den zehn verschiedenen Kandidaten in der vordersten Dreierreihe gelang in den vier Partien kein einziger Treffer. Erfolgreich waren bisher nur die Mittelfeldspieler Felix Nmecha, Tom Bischof und Florian Wirtz. Klopp wollte bei diesem Lamento aber nicht mitmachen. „In der Laune bin ich nicht. Alle Stürmer haben das auf ihre Art sehr ordentlich gemacht“, referierte der DFB-Coach.

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp hat seine ersten vier Spiele als deutscher Bundestrainer absolviert.
Internationale Medien
Klopp: „Holpriger Start“++ „Kommt nicht in Gang“
05.10.2026
Sportkrone Inside
ÖFB bleibt ungeschlagen & kein Sirtaki für Klopp
05.10.2026

Klopp sah „unglaubliches Fußballspiel“
Auch am Auftritt in Griechenland wollte er nichts bemängeln. „Es war ein unglaubliches Fußballspiel, in allen Bereichen top, richtig top“, befand Klopp. Er hätte nicht geglaubt, dass nach einer Woche mit dieser Gruppe so ein Fußball möglich sei. Nach zwei Wochen mit 44 Akteuren habe er gemerkt, dass es dem deutschen Fußball sicher nicht an Talent fehle. „Alle wollen hart arbeiten. Und wenn die Spieler beim nächsten Mal ankommen, wird die DFB-Nationalmannschafts-Fußball-Festplatte nicht leer sein. Wir müssen nicht bei null anfangen“, sagte er „sehr zufrieden“.

(Bild: AFP/APA/Sakis Mitrolidis)

Am 13. November in Belgrad gegen das punktlose Schlusslicht Serbien und drei Tage später in Berlin gegen die „Oranjes“ ist ein Großkader kein Thema mehr, 23 oder 24 Mann soll er umfassen. „Wir haben jetzt ganz viele Alternativen auf Positionen“, betonte Klopp. Spätestens dann sollten auch die Ergebnisse passen. Sonst wird die Medienlandschaft sehr schnell unruhig werden. Schon jetzt gab es auch negative Kommentare. Das auch außerhalb von Deutschland. „Die Klopp-Ära kommt nicht in Gang“, schrieb die spanische „As“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
05.10.2026 14:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
435.808 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
159.852 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
124.546 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6039 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1269 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
1155 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Mehr Fußball International
„Erster Schritt“
Wieder kein Sieg – aber Klopp ist „super-happy“
ÖFB-Goalie vor Einsatz
Einser verletzt! Winkt Schlager Debüt in Bremen?
ÖFB-Team gegen Kosovo
Naschenweng verletzt – 17-Jährige nachnominiert
Internationale Medien
Klopp: „Holpriger Start“++ „Kommt nicht in Gang“
Sportkrone Inside
ÖFB bleibt ungeschlagen & kein Sirtaki für Klopp
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf