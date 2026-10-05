Wieder kein Sieg – aber Klopp ist „super-happy“

Das war zuletzt das 2:0 gegen Serbien. Im Rückspiel gegen die Griechen gelang Florian Wirtz und Co. aber wie schon beim Heim-0:1 im ersten direkten Duell kein Tor, die angepeilte Revanche blieb somit aus. Einmal mehr war der Output der Offensivabteilung noch unzureichend. Drei Tore in vier Spielen entsprechen nicht den DFB-Ansprüchen. Den zehn verschiedenen Kandidaten in der vordersten Dreierreihe gelang in den vier Partien kein einziger Treffer. Erfolgreich waren bisher nur die Mittelfeldspieler Felix Nmecha, Tom Bischof und Florian Wirtz. Klopp wollte bei diesem Lamento aber nicht mitmachen. „In der Laune bin ich nicht. Alle Stürmer haben das auf ihre Art sehr ordentlich gemacht“, referierte der DFB-Coach.