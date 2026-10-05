Das sind die „Promi Big Brother“-Kandidaten 2026!

Es ist wieder Container-TV-Zeit! Die erfolgreiche Show „Promi Big Brother“ geht in die nächste Runde. 14 Kandidaten ziehen ein – einige von ihnen „nur“ in einen Garten. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer vor.
Mit dabei sind Box-Legende Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Kult-XXL-Gastronom Redo, Reality-Star Maurice Dziwak, Ex-Bayern-Spieler Christian Lell, Sido-Ex Gia Georgina, Schauspieler Gedeon Burkhard, Creatorin Nina Bridney, GNTM-Finalist Godfrey Egbon und Reality-Sternchen Francesca Morgese.
Vier Überraschungskandidaten
Diese Teilnehmer befinden sich vor ihren Einzügen bereits von der Außenwelt abgeschottet im Promi-Hotel und kennen die vier „Überraschungskandidaten“ noch nicht. Diese sind neben Schauspielerin Anouschka Renzi und Model Tessa Bergmeier auch Kim Virginia Grey und Nikola Grey. Am Montag ziehen sie live in SAT.1 bei „Promi Big Brother“ ein.
Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten etwas genauer vor:
Anouschka Renzi (62), Schauspielerin
Neue Herausforderung für die Diva der Reality-Szene: Schauspielerin Anouschka Renzi steht seit über 40 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera. Nach dem Dschungelcamp, „Kampf der Realitystars“ und „Promis unter Palmen“ bringt die 62-Jährige ihre klare Meinung und wenig Geduld für Oberflächlichkeit jetzt zu „Promi Big Brother“ mit. „Ich bringe eine andere Farbe in diese Reality-Welt. Und falls mich jemand fragt, habe ich auch viel zu erzählen. Ich freue mich auf diese Aufgabe, obwohl ich grundsätzlich auch etwas Respekt vor Big Brother habe.“
Tessa Bergmeier (37), Model
„Ab ins Beet“ – heißt es für Reality-Rebellin Tessa Bergmeier. Die 37-Jährige wurde bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt und hat sich mit ihren Teilnahmen an Formaten wie „Kampf der Realitystars“, dem Dschungelcamp, „The 50“ und „Prominent getrennt“ längst im Reality-TV etabliert. „Ich bin ein Mensch, der sehr intensiv fühlt, sehr direkt ist und sich nicht gut verstellen kann“, sagt das Model über sich selbst. Mit klaren Werten, kompromisslosem Veganismus und jeder Menge Streitpotenzial nimmt die zweifache Mutter nun ihre Mitbewohner bei PromiBB ins Visier. „Ich möchte mich auf die Situation einlassen und schauen, was passiert, wenn ich einmal nicht funktioniere, organisieren oder alles im Griff haben muss. Als Mama bin ich im Alltag sehr viel für andere da. Bei ,Promi Big Brother‘ möchte ich auch einfach mal Tessa sein.“
Kim Virginia Grey (31), Reality-Queen
Ob mit ihr alle auf einen grünen Zweig kommen werden? Die Reality-Queen kehrt zurück auf ihre Bühne: Kim Virginia wurde durch „Der Bachelor“, „Temptation Island“, „Are You The One?“ und das Dschungelcamp bekannt. Nach „Prominent getrennt“, „Beauty & The Nerd“ und „Promis unter Palmen“ sowie ihrer Hochzeit mit Nikola Glumac nimmt die selbsternannte „Queen of the Plot“ nun Kurs auf den Garten des großen Bruders.
Nikola Grey (30), Reality-Star
Ab ins Grüne für den Tattoo-Giganten: Nikola Grey wurde durch „Temptation Island“ und „Prominent getrennt“ bekannt und sammelte außerdem bei „Are You The One?“, „The 50“ und „Promis unter Palmen“ reichlich Reality-Erfahrung. Nach seiner Hochzeit mit Kim Virginia zieht der Reality-Star nun gemeinsam mit seiner Ehefrau bei „Promi Big Brother“ ein.
Axel Schulz (57), Box-Legende
Ring frei, der Garten ruft: Axel Schulz stellt sich bei PromiBB einer völlig neuen Herausforderung, denn für die Box-Legende ist es das erste Reality-Format überhaupt. Als Schwergewichtsboxer wird er in den Neunzigern zum Publikumsliebling, 1999 beendet er seine Profi-Karriere. Jetzt heißt es für den 57-Jährigen wieder: Zusammenleben mit völlig unterschiedlichen Typen auf engstem Raum. Erfahrungen damit hat er schließlich schon: „Früher habe ich im Trainingslager immer mit 20 bis 25 Leuten in einem großen Raum oder in Sporthallen geschlafen.“
Nadja Benaissa (44), No-Angels-Sängerin
Ein Engel für den großen Bruder: Nadja Benaissa wurde 2000 durch die erste Staffel der Castingshow „Popstars“ bekannt und als Mitglied der No Angels über Nacht zum Superstar. Mehr als 25 Jahre später hat sie längst bewiesen, dass sie auch abseits der Musikbühne überzeugt – zuletzt 2026 bei „Let’s Dance“. Jetzt wartet mit PromiBB eine ganz neue Herausforderung auf sie. Ihr Vorsatz: „Ich möchte mich mehr öffnen und zeigen. ,Promi Big Brother‘ wird eine absolut einzigartige Erfahrung für mich.“
Redo (57), Kult-XXL-Gastronom
XXL-Gastronom, XXS-Freiheit: Social-Media-Phänomen und Unternehmer Redo zieht in den Garten des großen Bruders. Seit mehr als 35 Jahren ist der Gastronom sein eigener Chef, bestimmt selbst, was wann und wie läuft – jetzt übernimmt plötzlich der große Bruder das Kommando. Er kündigt an: „Ich bringe vor allem eins mit: 100 Prozent Redo. Ich bin laut, ich bin direkt, ich bin emotional und manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend – aber ich bin immer echt. Ich will wissen, was bleibt eigentlich übrig von René Redo, wenn man mir alles wegnimmt?“.
Gedeon Burkhard (57), Schauspieler
Einsatz Gartenlaube: Gedeon Burkhard feierte als Hauptdarsteller der SAT.1-Kult-Serie „Kommissar Rex“ seinen Durchbruch und war später unter anderem in „Alarm für Cobra 11“ und Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ zu sehen. Nach seiner ersten Reality-Erfahrung beim Prime-Video-Format „Licht Aus“ wartet mit PromiBB nun die nächste Challenge auf den 57-Jährigen. Sein Wunsch? „Jegliche Herausforderungen außer schnarchende Kollegen!“
Gia Georgina (37), Sido-Ex und Creatorin
Ex-Freundin war gestern: Gia Georgina wurde als Partnerin von Sido einem breiteren Publikum bekannt. Inzwischen spricht die 37-Jährige gemeinsam mit der Ex-Frau von Sido, Charlotte Engelhardt, im Podcast „The Real Ex-Wives“ offen über Liebe, Trennungen, Familie und Neuanfänge. Bei „Promi Big Brother“ will sie nun ihre eigene Geschichte erzählen: „Ich habe keine Strategie, nur mein Herz und meine Neugierde auf dieses krasse Projekt.“
Maurice Dziwak (28), Reality-Star
Neues Revier für den Reality-Löwen: Maurice Dziwak gehört längst zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Reality-Welt. Nach „Promis unter Palmen“, „The 50“, „Kampf der Realitystars“ und dem Dschungelcamp nimmt der „Löwe“ den PromiBB-Garten ins Visier.
Nina Bridney (23), Streamerin
Livestream erprobt: Creatorin Nina Bridney ist es gewohnt, ihr Leben live mit ihrer Community zu teilen – ihr persönlicher Rekord liegt bei 13 Stunden Livestream am Stück. Jetzt wartet auf die 23-Jährige bei „Promi Big Brother“ die ultimative Live-Challenge: 24/7 unter Kamerabeobachtung, ohne Pause und ohne Ausschaltknopf. Mit pinken Haaren und guter Laune sorgt sie auf TikTok, Instagram und Twitch für buntes Entertainment. Beim großen Bruder will sie vor allem: „Action, Spaß, Energy! Beste Unterhaltung, einfach Abriss.“
Christian Lell (42), Ex-Bayern-Spieler
Anpfiff für ein neues Kapitel: Christian Lell hat als Profi beim FC Bayern zweimal das Double gewonnen und später sogar in der spanischen Liga gespielt. Jetzt macht 42-Jährige einen perfekten Transfer: der Ex-Bayern-Spieler wechselt auf ein völlig neues Spielfeld – den Rasenplatz im PromiBB-Garten: „Ich habe mir vorgenommen, den Aufenthalt bei „Promi Big Brother“ als persönlichen Reset zu nutzen und auch unter diesen besonderen Bedingungen meinen meditativen Lebensstil zu leben.“
Francesca Morgese (28), Reality-Sternchen
Eine Rose für den Garten des großen Bruders: 2020 gewinnt Francesca in der Schweiz beim „Bachelor“ und ist inzwischen aus der Reality-TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Bei „Match in Paradise“ und „Match My Ex“ zeigt die 28-Jährige, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch bei PromiBB verspricht sie: „Ganz viel Energie, Emotionen und wahrscheinlich auch ein bisschen Drama.“
Godfrey Egbon (35), GNTM-Finalist
Platz zwei reicht ihm nicht: Godfrey Egbon wurde in diesem Jahr bei GNTM Zweiter und nimmt jetzt die nächste Herausforderung ins Visier. Der 35-Jährige ist für seinen Ehrgeiz und seine direkte Art bekannt. Sein Ziel bei „Promi Big Brother“ ist jedenfalls klar: „Natürlich der Sieg. Sofern ich nicht zu vielen Menschen unsympathisch bin.“
Gute Nachbarschaft?
Luxus und Verzicht trennt bei „Promi Big Brother“ in diesem Jahr nur ein Gartenzaun: Auf der einen Seite ein modernes Haus mit allem Komfort auf 190 Quadratmetern als Sehnsuchtsort für alle Bewohner, auf der anderen Seite der wenig glamouröse Garten. Hier erwartet die luxusverwöhnten Promis auf lediglich 95 Quadratmetern eine in die Jahre gekommene Gartenhütte, einfache Pritschen und Hängematten. Gelebt wird zwischen ein paar Beeten und Gartenzwergen. Im Garten brennt eine Feuerstelle, die bewacht werden muss. Für die Einhaltung der Regeln sorgt unter den Bewohnern die täglich neu gewählte Gartenleitung.
Das Essen im Garten? Bodenständig. Serviert werden wechselndes Gemüse als Grundnahrungsmittel sowie Wasser und Kräutertee. Die eigenen Klamotten sind im Garten ebenfalls tabu. Die Bewohner tragen Pullunder, Karo-Hemden, Gummistiefel oder Crocs. Geduscht wird draußen in einer alten Badewanne mit Gießkanne, das Holz-WC und ein Waschbecken runden den Gartenkomfort ab.
Wer schlägt im Garten Wurzeln?
Verbunden sind beide Bereiche durch einen beweglichen Zaun. Big Brother entscheidet, wann die Grenze zwischen den Bewohnern zum Austausch geöffnet ist und wann sie verschlossen bleibt. Jeder Bereichswechsel mischt die Karten neu, ändert die Machtverhältnisse und Allianzen unter den Bewohnern.
Täglich Prime Time
Direkt im Anschluss an die Einzugsshow geht Jochen Bendel jeden Abend mit „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ erstmals aus dem großen Studio auf Sendung. Danach zeigt SAT.1 den Livestream aus dem Garten und dem Haus bis in die frühen Morgenstunden.
Im „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ können Fans auf Joyn das Leben der Bewohner ab dem Einzug am Montag, 5. Oktober 2026, um 20:15 Uhr bis zum Finale rund um die Uhr miterleben. Bereits im zweiten Jahr bietet der 24/7-Livestream KI-basierte Untertitel. Das Feature richtet sich nicht nur an Menschen ohne oder mit vermindertem Hörvermögen, sondern auch an all jene, die situativ auf das Audiosignal verzichten möchten oder Hilfe beim leichteren Verstehen des Inhalts benötigen.
„Promi Big Brother“ – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn.
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