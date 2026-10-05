Das sind die „Promi Big Brother“-Kandidaten 2026!

Tessa Bergmeier (37), Model

„Ab ins Beet“ – heißt es für Reality-Rebellin Tessa Bergmeier. Die 37-Jährige wurde bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt und hat sich mit ihren Teilnahmen an Formaten wie „Kampf der Realitystars“, dem Dschungelcamp, „The 50“ und „Prominent getrennt“ längst im Reality-TV etabliert. „Ich bin ein Mensch, der sehr intensiv fühlt, sehr direkt ist und sich nicht gut verstellen kann“, sagt das Model über sich selbst. Mit klaren Werten, kompromisslosem Veganismus und jeder Menge Streitpotenzial nimmt die zweifache Mutter nun ihre Mitbewohner bei PromiBB ins Visier. „Ich möchte mich auf die Situation einlassen und schauen, was passiert, wenn ich einmal nicht funktioniere, organisieren oder alles im Griff haben muss. Als Mama bin ich im Alltag sehr viel für andere da. Bei ,Promi Big Brother‘ möchte ich auch einfach mal Tessa sein.“