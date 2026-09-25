Qigong gegen chronische Schmerzen und Erschöpfung

Wie Studien nahelegen, bauen die sanften, fließenden Bewegungen bei Qigong und das gezielte Atmen Stress ab, lösen Muskelverspannungen, reduzieren Schmerzen und fördern die Beweglichkeit. Dies wirkt sich unmittelbar positiv auch auf das seelische Wohlbefinden und auf die Rückgewinnung von Energie und Abwehrkräften aus. Ein unschätzbarer Beitrag für chronisch Erkrankte, bei denen das Immunsystem oft deutlich geschwächt ist.