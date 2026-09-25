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Ergänzt Krebstherapie

Qigong gegen chronische Schmerzen und Erschöpfung

Bewegung & Körperkraft
25.09.2026 10:00
Patienten mit chronischen Schmerzen und Krebserkrankungen profitieren durch die sanften, ...
Patienten mit chronischen Schmerzen und Krebserkrankungen profitieren durch die sanften, fließenden Bewegungen bei Qigong.(Bild: stock.adobe.com/unaihuiziphotography)
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Von Regina Modl

Menschen mit chronischen Schmerzen, etwa durch Arthrose, Polyneuropathie oder einer Krebserkrankung, können durch die sanften, fließenden Bewegungen bei Qigong profitieren. Geförderte Schnuppereinheiten sollen Betroffenen den Zugang zu dieser Bewegungsform erleichtern.

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Rund 1,8 Millionen Österreicher leiden unter chronischen Schmerzen. Ob Polyneuropathie, Arthrose, Arthritis oder eine Krebserkrankung – Patienten profitieren häufig von ganzheitlichen Behandlungskonzepten. Als Ergänzung zur Therapie hat sich in vielen Fällen Qigong, die traditionelle chinesische „Arbeit mit der Lebensenergie“, als wirksamer Baustein bewährt.

Wie Studien nahelegen, bauen die sanften, fließenden Bewegungen bei Qigong und das gezielte Atmen Stress ab, lösen Muskelverspannungen, reduzieren Schmerzen und fördern die Beweglichkeit. Dies wirkt sich unmittelbar positiv auch auf das seelische Wohlbefinden und auf die Rückgewinnung von Energie und Abwehrkräften aus. Ein unschätzbarer Beitrag für chronisch Erkrankte, bei denen das Immunsystem oft deutlich geschwächt ist.

Ing. Claudia Schraml, diplomierte Qigong-Lehrerin, erklärt: „Qigong bringt die Meridiane (TCM) zum Fließen und dadurch können sich Blockaden lösen, die man ansonsten als schmerzhaft aufgestaute Stellen spürt. Dadurch lässt sich durch die sanften und langsam ausgeführten Bewegungen der gesamte Organismus stärken.“

Hilfreiche Ergänzung der Krebstherapie
Die positive Wirkung der ganzheitlichen Methode, die eine enge Wechselwirkung zwischen Geist (Mind) und Körper (Body) nutzt, bekräftigt auch Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, MedUni Wien: „Qigong kann für Menschen mit Krebserkrankungen eine sinnvolle Ergänzung der supportiven Therapie und Rehabilitation darstellen. Die wissenschaftliche Evidenz zeigt insbesondere positive Effekte auf die krebsbedingte Fatigue (anhaltende, sehr belastende Erschöpfung), Lebensqualität und den Schlaf.“

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Er betont jedoch: „Wichtig ist, dass diese Verfahren keine Krebstherapie sind und weder die onkologische Behandlung noch gezieltes körperliches Training ersetzen, sondern diese wirksam ergänzen können. Unsere Klinik hat brandaktuell einen wissenschaftlichen Schwerpunkt auf die weitere Erforschung von Qigong, Tai-Chi, Yoga und anderen Mind-Body-Interventionen bei Menschen mit Krebserkrankungen gelegt.“

Qigong-Kurse für chronisch Kranke
Um Menschen mit einer chronischen Erkrankung sowie ihren Angehörigen die Vorteile von Qigong näherzubringen, werden im Herbst in Wien spezielle Schnuppereinheiten – geleitet von Claudia Schraml und finanziell gefördert durch die Selbsthilfe Darmkrebs Österreich – angeboten. 

Geförderte Schnuppereinheiten
Qigong-Kurse für chronisch Kranke

Vom 2. Oktober bis 4. Dezember 2026 finden in Wien zwei geförderte 5-teilige Qigong-Kurse statt. Die Selbsthilfe Darmkrebs Österreich übernimmt die Kosten und ermöglicht die Teilnahme an 5 Einheiten à einer Stunde zum Selbstbehalt von insgesamt nur 25,-- Euro. Auch Angehörigen steht dieser günstige Tarif zur Verfügung. Geleitet werden diese Trainingseinheiten von Ing. Claudia Schraml. 

  • Der erste Kurs startet am 2. Oktober 2026, der zweite Kurs am 6. November 2026. Die Einheiten finden immer freitags, von 16:00-17:00 Uhr statt.
  •  Ort: im Festsaal des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern in 1060 Wien, Stumpergasse 13.
  • Zeitgerechte Anmeldung erforderlich unter Tel.: 0676/9340746 oder per E-Mail an: info@selbsthilfe-darmkrebs.at

Helga Thurnher, Obfrau der Selbsthilfe Darmkrebs und Initiatorin der Qigong-Kurse für Schmerzpatienten: „Wie wir in unseren bisherigen Kursen beobachten konnten, ist Qigong für Krebspatienten eine ideale Möglichkeit, sich zu entspannen, abzulenken, die Polyneuropathien zu lindern und im Kurs auch Gespräche mit ebenfalls Betroffenen führen zu können. Und somit eine vielseitige Unterstützung in schwierigen Zeiten.“ 

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