Rekord! 80 Millionen Euro machen den ÖFB glücklich

Teamcef Ralf Rangnick vertraute in den vier ersten Nations League-Spielen auf 26 Spieler. Pferdelunge Xaver Schlager stach heraus. Patrick Wimmer nickte: „Einen Xaver in dieser Form hat jeder gerne – wir sind happy, ihn bei uns zu haben.“ Und auch der ÖFB ist aus einem besonderen Grund glücklich.
Drei Torhüter, vier Kapitäne – und nach dem Debüt von Lyon-Legionär Felix Bacher, der als einziger Spieler bis zur Partie in Pristina ohne Einsatzminute gewesen war, 26 eingesetzte Akteure – darunter mit Bacher, Sascha Horvath, Christoph Lang, Christian Zawieschitzky, Nikolas Veratschnig und Vasilije Markovic sechs Debütanten: Österreichs Umbruch nahm Formen an, die Verantwortung wurde wie vorab angekündigt auf viele Schultern verteilt.
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