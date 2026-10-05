Rekord! 80 Millionen Euro machen den ÖFB glücklich

Drei Torhüter, vier Kapitäne – und nach dem Debüt von Lyon-Legionär Felix Bacher, der als einziger Spieler bis zur Partie in Pristina ohne Einsatzminute gewesen war, 26 eingesetzte Akteure – darunter mit Bacher, Sascha Horvath, Christoph Lang, Christian Zawieschitzky, Nikolas Veratschnig und Vasilije Markovic sechs Debütanten: Österreichs Umbruch nahm Formen an, die Verantwortung wurde wie vorab angekündigt auf viele Schultern verteilt.