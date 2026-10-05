Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hickhack um Verlust

Nach Fehlgeburt: Ablehnung für „Trauerzeit“-Modell

Innenpolitik
05.10.2026 13:45
„Auch Schwangerschaftsverlust vor der 16. Woche ist ein Verlust“, so das Familienministerium.
„Auch Schwangerschaftsverlust vor der 16. Woche ist ein Verlust“, so das Familienministerium.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Familienministerium bleibt bei seiner Forderung nach einem gestaffelten Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Das „Trauerzeit“-Modell wird wegen der Bezeichnung und dem Start ab der 16. Schwangerschaftswoche abgelehnt. „Auch Schwangerschaftsverlust vor der 16. Woche ist ein Verlust“, hieß es am Montag.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte am Wochenende eine „Trauerzeit“ vorgeschlagen. Bei einer Fehlgeburt ab der 16. Schwangerschaftswoche sollen sich Frauen demnach vier Wochen lang freistellen lassen können, ab der 20. acht Wochen und ab der 23. 16 Wochen. Wollen Frauen nicht, dass der Arbeitgeber von der Fehlgeburt erfährt, sollen sie sich wie bisher Krankenstand nehmen können. Die Finanzierung soll aus dem Familienlastenausgleichsfonds erfolgen.

Familienministerium will Anerkennung schwieriger Geburt
Nicht einverstanden hatte sich der Betroffenenverein „Rechte für Sternchenmamas“ gezeigt - unter anderem mit dem Begriff „Trauerzeit“. Ähnlich äußerte sich nun das Familienministerium: Man begrüße, dass sich Schumann für einen besseren Schutz von Müttern einsetzen wolle, die ein Kind verloren haben. Aber: „Die Bezeichnung berücksichtigt die körperlichen Folgen einer Geburt zu wenig. Betroffene Frauen brauchen die Anerkennung, dass sie eine schwierige Geburt durchlebt haben und sich davon erholen müssen“, hieß es auf Anfrage.

Lesen Sie auch:
Bisher ist der Krankenstand nach einer Fehlgeburt die einzige Option (Symbolbild).
Nach OGH-Entscheidung
Fehlgeburten: Sozialministerin fordert Trauerzeit
04.10.2026
500-Gramm-Grenze
Wochengeld nach Fehlgeburt: OGH gibt Mutter recht
24.09.2026
Risiko ist angeboren
Forscher finden Ursache für viele Fehlgeburten
23.01.2026

Auch „Sternenkinderorganisationen“ in Österreich würden einen gestaffelten Mutterschutz nach deutschem Vorbild fordern, „deshalb sehen wir keinen Grund, eine andere Staffelung zu wählen.“ Auch Schwangerschaftsverlust vor der 16. Woche und der Verlust eines Kindes unter 500 Gramm seien ein Verlust. „Das alles berücksichtigt das vorgelegte Modell nicht.“ Das Familienministerium berief sich auch auf den Obersten Gerichtshof (OGH), der vor Kurzem zugunsten einer Frau entschieden hat, deren Antrag auf Wochengeld nach einem Schwangerschaftsverlust in der 25. Schwangerschaftswoche abgelehnt worden war, weil das Geburtsgewicht des Embryos unter 500 Gramm lag.

Schumann gegen Bauers Modell
Bisher ist der Krankenstand nach einer Fehlgeburt (Kind wiegt bei der Geburt unter 500 Gramm) die einzige Option. Bei einer Totgeburt (Kind wiegt über 500 Gramm) haben Frauen Anspruch auf Mutterschutz. Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) schwebt ein gestaffelter Mutterschutz mit Opt-out-Möglichkeit nach deutschem Vorbild vor. Ab der 13. Schwangerschaftswoche gibt es dort zwei Wochen Mutterschutz, ab der 17. sechs Wochen und ab der 20. acht Wochen. Gegen dieses Modell hatte sich wiederum Schumann ausgesprochen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
05.10.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
435.808 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
159.852 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
124.546 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6039 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1269 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
1155 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Mehr Innenpolitik
EU reagiert
Halbe Milliarde Euro zur Sicherung des Luftraums
Hickhack um Verlust
Nach Fehlgeburt: Ablehnung für „Trauerzeit“-Modell
Regierung angeschlagen
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
Babler-Lösung
Leiter: „Das war der kleinste gemeinsame Nenner!“
Diskutieren Sie mit!
Ist Marterbauer als Vizekanzler geeignet?
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf