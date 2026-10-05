Nach Fehlgeburt: Ablehnung für „Trauerzeit“-Modell

Auch „Sternenkinderorganisationen“ in Österreich würden einen gestaffelten Mutterschutz nach deutschem Vorbild fordern, „deshalb sehen wir keinen Grund, eine andere Staffelung zu wählen.“ Auch Schwangerschaftsverlust vor der 16. Woche und der Verlust eines Kindes unter 500 Gramm seien ein Verlust. „Das alles berücksichtigt das vorgelegte Modell nicht.“ Das Familienministerium berief sich auch auf den Obersten Gerichtshof (OGH), der vor Kurzem zugunsten einer Frau entschieden hat, deren Antrag auf Wochengeld nach einem Schwangerschaftsverlust in der 25. Schwangerschaftswoche abgelehnt worden war, weil das Geburtsgewicht des Embryos unter 500 Gramm lag.