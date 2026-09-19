Die stille Erkrankung früh erkennen

Wir atmen jeden Tag rund 20.000 Mal ein und aus und benutzen dabei ungefähr eine Fläche von 70 bis 100 Quadratmetern zum Gasaustausch – etwa so groß wie eine Wohnung. Umso erstaunlicher ist es, dass Erkrankungen der Lunge manchmal lange unbemerkt bleiben. Trockener Husten, ein bisschen weniger Luft beim Stiegensteigen oder beim Spaziergang – viele Menschen denken zunächst: das ist das Alter, die Kondition oder vielleicht eine hartnäckige Erkältung. Doch manchmal steckt etwas anderes dahinter.

Arschang Valipour, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin aus der Klinik Floridsdorf klärt in „Krone Gesund“ auf.