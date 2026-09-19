Die stille Erkrankung früh erkennen

Wir atmen jeden Tag rund 20.000 Mal ein und aus und benutzen dabei ungefähr eine Fläche von 70 bis 100 Quadratmetern zum Gasaustausch – etwa so groß wie eine Wohnung. Umso erstaunlicher ist es, dass Erkrankungen der Lunge manchmal lange unbemerkt bleiben. Trockener Husten, ein bisschen weniger Luft beim Stiegensteigen oder beim Spaziergang – viele Menschen denken zunächst: das ist das Alter, die Kondition oder vielleicht eine hartnäckige Erkältung. Doch manchmal steckt etwas anderes dahinter.
Arschang Valipour, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin aus der Klinik Floridsdorf klärt in „Krone Gesund“ auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.