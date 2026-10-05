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OneCoin-Betrug

Vermögen von flüchtiger „Krypto-Queen“ eingezogen

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05.10.2026 13:59
Seit 2017 wird nach der „Krypto-Queen“ Ruja Ignatova gefahndet.
Seit 2017 wird nach der „Krypto-Queen“ Ruja Ignatova gefahndet.(Bild: facebook.com/OneCoinOfficialPage)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch gut ein Jahr nach Anklageerhebung gegen die Erfinderin der vermeintlichen Kryptowährung Onecoin wird weiter international wegen Betrugs nach Ruja Ignatova gefahndet. Ihr Aufenthaltsort ist nach wie vor unbekannt, laut Bielefelder Staatsanwaltschaft ist es nun aber gelungen, rund 10,1 Millionen Euro aus dem Vermögen der selbst ernannten „Krypto-Queen“ einzuziehen.

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Die deutsche Behörde hatte im September 2025 Anklage gegen die Juristin erhoben, um eine Verjährung der ihr vorgeworfenen Betrugstaten zu verhindern. Die Angeklagte hatte laut Vorwurf zum Vertrieb ihrer erfundenen Kryptowährung ein betrügerisches Schneeballsystem aufgebaut. Gut 17.500 Geschädigte sind in der Anklage genannt und ein Gesamtschaden von 57 Millionen Euro – bei einem eingegrenzten Tatzeitraum zwischen 2015 und 2016. Weltweit sollen Millionen Anleger betroffen und ein Milliardenschaden entstanden sein. Der Firmensitz war Greven im deutschen Münsterland.

Geschädigte können sich bei Staatsanwaltschaft melden
Oberstaatsanwalt Carsten Nowak schilderte, der Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafverfahren in der Bielefelder Staatsanwaltschaft sei es mithilfe internationaler Rechtshilfe gelungen, knapp 10,1 Millionen Euro aus dem persönlichen Vermögen der Gesuchten zu vereinnahmen. Das Geld stamme aus dem Verkauf von zwei Eigentumswohnungen in London und werde in die Opfer-Entschädigung fließen.

  Betroffene Anleger aus Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern, die zwischen dem 9. Dezember 2015 und dem 15. August 2016 auf Konten des Zahlungsdienstleisters IMS GmbH aus Greven Beträge eingezahlt hatten, könnten sich bei der Staatsanwaltschaft melden – mit einem Nachweis der geleisteten Zahlungen. Es werde dann geprüft, ob Ersatzansprüche bestehen. Die „rechtskräftig festgestellten Geschädigten“ seien namentlich bekannt, das gelte aber nicht für alle Anschriften, erläuterte Nowak.

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Ignatova verschwand 2017 spurlos
Ignatova war am 25. Oktober 2017 von Sofia nach Athen gereist und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Weltweit wird seitdem auch mit Fotos nach der in Süddeutschland aufgewachsenen Frau gefahndet. Wer Hinweise zum Aufenthalt der Angeklagten geben könne, solle sich beim Landeskriminalamt in Düsseldorf melden, appellierte die Staatsanwaltschaft. Im Sommer 2031 verjähren demnach die ihr zur Last gelegten Taten.

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