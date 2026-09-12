Was Frauen über ihren Zyklus wissen sollten

Sie begleitet Frauen oft über mehr als 40 Jahre ihres Lebens – und trotzdem bleibt sie oft ein Tabuthema. Dabei beginnt alles meist früh: die erste Menstruation kommt häufig zwischen 11 und 14 Jahren, und über das Leben hinweg erleben Frauen rund 400 bis 500 Zyklen. Viele Themen wie starke Regelschmerzen, Endometriose, PMS oder die Menopause sind noch immer mit großen Unsicherheiten oder Schamgefühl verbunden. Gleichzeitig beeinflusst der Zyklus weit mehr als nur die Fruchtbarkeit: er wirkt sich auf Wohlbefinden, Energie, Schlaf und sogar die psychische Gesundheit aus.
In „Krone Gesund“ bei Larissa Putz ist Daniela Thurner aus dem Team Frauengesundheit Wien zu Gast und klärt zu diesem wichtigen und komplexen Thema auf.
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