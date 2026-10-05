Medizin-Nobelpreis für Forschung zur Optogenetik

Der Nobelpreis für Medizin geht an Karl Deisseroth aus den USA sowie an die deutschen Forscher Peter Hegemann und Georg Nagel „für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik“. Die Auszeichnung ist mit zwölf Mio. Schwedischen Kronen dotiert. Die erste Vergabe der Preise jährt sich heuer zum 125. Mal.