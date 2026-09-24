Was beim Gehen wichtiger sein könnte als Schritte

10.000 Schritte galten lange als das ideale Tagesziel. Heute zeigt die Forschung, dass bereits deutlich weniger Schritte mit gesundheitlichen Vorteilen verbunden sind. Neben der bloßen Schrittanzahl ist aber noch ein weiterer Faktor entscheidend, wie neue Untersuchungen zeigen. Das dürfte vor allem all jene freuen, die keine Zeit für stundenlange Spaziergänge haben.