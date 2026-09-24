Was beim Gehen wichtiger sein könnte als Schritte

10.000 Schritte galten lange als das ideale Tagesziel. Heute zeigt die Forschung, dass bereits deutlich weniger Schritte mit gesundheitlichen Vorteilen verbunden sind. Neben der bloßen Schrittanzahl ist aber noch ein weiterer Faktor entscheidend, wie neue Untersuchungen zeigen. Das dürfte vor allem all jene freuen, die keine Zeit für stundenlange Spaziergänge haben.
Yamasa Tokei Keiki – der Name der 1942 in Tokio gegründeten Firma dürfte wohl nur den wenigsten geläufig sein. Und doch legte das Unternehmen den Grundstein für einen Mythos, der bis heute anhält: die Vorstellung, dass wir 10.000 Schritte am Tag zurücklegen müssen, um fit und gesund zu bleiben.
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