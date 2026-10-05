350 Kilometer! F1-Star fährt mit Rad zum Rennen

Mit Stirnlampe durch die Nacht

Der Finne legt den rund 350 Kilometer langen Weg von Malaysia nach Singapur mit dem Fahrrad zurück. Die Route teilte der 37-Jährige über die App „Strava“ mit seinen Fans. Direkt nach dem vergangenen Grand Prix in Sepang machte sich Bottas auf den Weg und radelte mit Stirnlampe durch die Nacht, wie auf seiner Instagram-Story zu sehen war. Fans entdeckten den Formel-1-Star zudem, wie er sich abseits der Strecke durch den Stau kämpfte.