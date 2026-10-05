350 Kilometer! F1-Star fährt mit Rad zum Rennen

Während die meisten Formel-1-Stars den Privatjet zu den Grands Prix nehmen, hat sich Cadillac-Pilot Valtteri Bottas für die Reise von Malaysia nach Singapur etwas Besonderes überlegt. Der Finne will die rund 350 Kilometer lange Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen.
Bereits am Donnerstag steht das erste freie Training für den Grand Prix von Singapur auf dem Programm. Während die anderen Formel-1-Piloten die wenigen Tage zur Erholung nutzen, ehe sie sich im Privatjet auf den Weg zum nächsten Rennen machen, hat Cadillac-Pilot Valtteri Bottas etwas anderes vor.
Mit Stirnlampe durch die Nacht
Der Finne legt den rund 350 Kilometer langen Weg von Malaysia nach Singapur mit dem Fahrrad zurück. Die Route teilte der 37-Jährige über die App „Strava“ mit seinen Fans. Direkt nach dem vergangenen Grand Prix in Sepang machte sich Bottas auf den Weg und radelte mit Stirnlampe durch die Nacht, wie auf seiner Instagram-Story zu sehen war. Fans entdeckten den Formel-1-Star zudem, wie er sich abseits der Strecke durch den Stau kämpfte.
56 Kilometer bei erster Etappe
Auf seiner ersten Etappe, direkt nach dem Formel-1-Rennen, legte Bottas 56 Kilometer in rund zwei Stunden zurück, ehe er nördlich von Sepang eine Pause einlegte. Ob er die ungewöhnliche Reise tatsächlich rechtzeitig und unversehrt zum ersten freien Training in Singapur beendet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.
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