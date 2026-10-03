Wenn die Hormone Achterbahn fahren …

Hitzewallungen, Schlafprobleme, Gewichtszunahme oder plötzlich keine Lust mehr auf Sex – die Wechseljahre können sich auf weit mehr auswirken als nur auf die Periode. Und trotzdem werden viele Beschwerden lange nicht mit dem sinkenden Östrogenspiegel in Verbindung gebracht. Dabei ist eine Zahl besonders spannend: Rund ein Drittel der Frauen hat in den Wechseljahren starke Beschwerden, bei einem weiteren Drittel sind sie moderat. Und trotzdem wird nur etwa ein Drittel der Betroffenen behandelt. Doris Gruber, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ist in „Krone Gesund“ zu Gast und klärt darüber auf, was passiert, wenn die Hormone plötzlich Achterbahn fahren ...