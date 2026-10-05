„Private Fragen sind immer schwierig!“

Was darf man Magda Leeb besser niemals fragen? In ihrem neuen Programm „Frag Magda“ muss sie auf alles gefasst sein, denn die Fragen kommen direkt aus dem Publikum. Bei „Krone zu Mittag“ erzählt sie, welche Fragen sie ins Schwitzen bringen und wie das Unterrichten sie auf die Bühne vorbereitet hat.