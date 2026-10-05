„Irgendwann muss sich der Teamchef festlegen“

Alex Schlager hielt auch beim 1:1 im Kosovo stark! Bei der „Einserfrage“ hat Teamchef Ralf Rangnick die Qual der Wahl, er ließ in den bisherigen vier Spielen der Nations League drei Goalies spielen. Keiner fiel ab. Die „Krone“ hörte sich in Pristina bei Österreichs mitgereisten Fans um...
„Wir waren schon 1:5 hinten, haben aber ein 6:6 gerettet“, berichteten die Mitglieder der „Supaliga“ auf der Flaniermeile von Pristina der „Krone“. Die rot-weiß-rote Fan-Auswahl hatte am Tag vor Österreichs 1:1 im Kickerl gegen das Team des Olympischen Komitees des Kosovo den längeren Atem. Weil dann in der dritten Halbzeit noch wertvolle Kontakte geknüpft wurden, folgte gestern für die immer in Kilts auftretenden Österreicher noch ein Kaltgetränk mit dem stellvertretenden Innenminister.
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