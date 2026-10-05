Meloni schützt ihre Stimme vor KI-Missbrauch

Wie die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ am Montag berichtete, ließ sich Meloni den Satz „Io sono Giorgia Meloni“ („Ich bin Giorgia Meloni“) als sprachliches Kennzeichen registrieren. Damit soll verhindert werden, dass ihre Stimme ohne Genehmigung für KI-generierte Inhalte, etwa sogenannte Voice Clones oder Deepfakes, verwendet wird. Mit der Registrierung geht die italienische Regierungschefin gegen eine zunehmende Gefahr durch täuschend echte, künstlich erzeugte Audio- und Videoinhalte vor.