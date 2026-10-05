99ers-Goalie könnte sogar längere Option sein

Eishockey-Meister 99ers dürfte nämlich ein guter Griff gelungen sein! Zuletzt hatte man sich nur wegen der Verletzung von Tormann Max Lagace auf den Transfermarkt begeben und nach einem Goalie Ausschau gehalten. Mit Henri Kiviaho fand Sportchef Philipp Pinter aber einen würdigen Ersatz: Der Finne ließ beim 3:0 gegen Innsbruck letzten Samstag in der ICEHL nichts zu.