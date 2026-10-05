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Die Finnen kommen

99ers-Goalie könnte sogar längere Option sein

Eishockey
05.10.2026 12:30
Henri Kiviaho – gekommen, um zu bleiben?
Henri Kiviaho – gekommen, um zu bleiben?(Bild: Marlene Borkenstein)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die bisherige Reise durch die Eishockey-Champions-League war für Österreichs Meister Graz99ers von den Ergebnissen her überschaubar glücklich. Nach vier Niederlagen kommt am Dienstagabend (20.20 Uhr) SaiPa Laapeenranta aus dem Land des regierenden Weltmeisters Finnland nach Graz. Ein Finne steht derzeit auch bei den 99ers im Fokus.

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Eishockey-Meister 99ers dürfte nämlich ein guter Griff gelungen sein! Zuletzt hatte man sich nur wegen der Verletzung von Tormann Max Lagace auf den Transfermarkt begeben und nach einem Goalie Ausschau gehalten. Mit Henri Kiviaho fand Sportchef Philipp Pinter aber einen würdigen Ersatz: Der Finne ließ beim 3:0 gegen Innsbruck letzten Samstag in der ICEHL nichts zu.

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