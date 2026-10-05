Warum kleine Auslöser jetzt große Gefühle auslösen

Ein falscher Satz und plötzlich ist alles zu viel? Diese Woche liegen bei vielen die Nerven blank. Eine kleine Bemerkung, eine unbeantwortete Nachricht oder ein blöder Moment im Job und schon gehen die Emotionen durch die Decke. Aber warum trifft uns manches gerade so heftig? Dahinter können alte Muster und ungeklärte Themen stecken, die jetzt besonders schnell getriggert werden. Astrologin Astrid erklärt, warum wir diese Woche dünnhäutiger sind, was in Liebe und Job für Zündstoff sorgt und warum genau darin auch eine echte Chance steckt: anders zu reagieren als bisher.