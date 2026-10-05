Warum kleine Auslöser jetzt große Gefühle auslösen

Ein falscher Satz und plötzlich ist alles zu viel? Diese Woche liegen bei vielen die Nerven blank. Eine kleine Bemerkung, eine unbeantwortete Nachricht oder ein blöder Moment im Job und schon gehen die Emotionen durch die Decke. Aber warum trifft uns manches gerade so heftig? Dahinter können alte Muster und ungeklärte Themen stecken, die jetzt besonders schnell getriggert werden. Astrologin Astrid erklärt, warum wir diese Woche dünnhäutiger sind, was in Liebe und Job für Zündstoff sorgt und warum genau darin auch eine echte Chance steckt: anders zu reagieren als bisher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.