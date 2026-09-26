Wie wir Gene und Darm beeinflussen können

Wussten Sie, dass in und auf unserem Körper mindestens so viele Mikroorganismen leben, wie wir eigene Körperzellen haben? Und noch erstaunlicher: unser Darm ist nicht nur für die Verdauung zuständig. Unser Mikrobiom steht unter anderem mit unserem Immunsystem, unserem Stoffwechsel und möglicherweise sogar mit unserer Stimmung und Leistungsfähigkeit in Verbindung. Die Gene geben zwar einen gewissen Rahmen vor – aber unser Lebensstil kann beeinflussen. Genau hier kommt die Epigenetik ins Spiel. Die spannende Frage lautet also: Wie viel Einfluss haben wir selbst auf unsere Gesundheit?
Christoph Peprnicek ist Sportwissenschafter und Trainer und hat darauf die Antworten (siehe Video oben).
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