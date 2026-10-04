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Neusiedl am See

Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“

Burgenland
04.10.2026 06:00
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Seehaus-Besitzer in Neusiedl am See klagen weiter über massiven Lärm durch „Veranstaltungsflut“. Die Stadt sieht keinen Grund zum Eingreifen.

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Die Seehäuser am Pier in Neusiedl am See wirken wie ein perfekter Rückzugsort in einer immer hektischeren Zeit. Doch mit der Idylle ist es, wie berichtet, seit einiger Zeit vorbei. Immer mehr Veranstaltungen in unmittelbarer Nähe sorgen für eine erhebliche Lärmbelästigung. „Wir halten das nicht mehr aus“, erzählt ein Anrainer. Sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden würde es immer öfter Events mit Live-Musik bei einem Lokal und einem Imbissstand in unmittelbarer Nähe geben.

„Die Bassfrequenzen sind dann nicht nur zu hören, sondern im ganzen Haus zu spüren“, schildert eine andere Anrainerin. Außerdem sei die Musik im Laufe der Saison zunehmend lauter geworden. Beschwerden bei der Stadtgemeinde blieben bisher erfolglos. Klaus Schiebel, Obmann des Siedlervereines Süd, ärgert sich, dass auch Anfragen von Mitgliedern zur Zahl der Veranstaltungen, den genehmigten Lautstärken oder eventuellen Lärmmessungen nicht beantwortet wurden. Er kündigt deshalb eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an. Außerdem verlangen die Anrainer einen Runden Tisch. „Wir sind nicht gegen Veranstaltungen, aber es braucht klare Regeln, die eingehalten werden müssen“, stellt Schiebel klar. Niemand wolle Feste dort generell verbieten.

Stadt sieht Auflagen eingehalten
Die „Krone“ fragte bei Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) wegen der Zahl der Veranstaltungen, Lautstärken, Lärmmessungen bzw. eines Runden Tisches nach. Ihre schriftliche Stellungnahme: „Die im gegenständlichen Bereich stattgefundenen Veranstaltungen wurden ordnungsgemäß angemeldet und von der Stadtgemeinde unter entsprechenden Auflagen genehmigt. Dabei wurden auch Vorgaben hinsichtlich des Lärmschutzes bzw. der zulässigen Lautstärke entsprechend der Lärmschutzrichtlinie des Umweltbundesamtes gemacht.

Nach den bisherigen Wahrnehmungen und durchgeführten Kontrollen wurden diese Auflagen eingehalten. Die Veranstaltungen selbst werden sehr gut angenommen und stellen insbesondere in den Sommermonaten ein beliebtes Angebot sowohl für Gäste als auch für die Neusiedler dar.“ 

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