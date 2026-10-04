Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“

„Die Bassfrequenzen sind dann nicht nur zu hören, sondern im ganzen Haus zu spüren“, schildert eine andere Anrainerin. Außerdem sei die Musik im Laufe der Saison zunehmend lauter geworden. Beschwerden bei der Stadtgemeinde blieben bisher erfolglos. Klaus Schiebel, Obmann des Siedlervereines Süd, ärgert sich, dass auch Anfragen von Mitgliedern zur Zahl der Veranstaltungen, den genehmigten Lautstärken oder eventuellen Lärmmessungen nicht beantwortet wurden. Er kündigt deshalb eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an. Außerdem verlangen die Anrainer einen Runden Tisch. „Wir sind nicht gegen Veranstaltungen, aber es braucht klare Regeln, die eingehalten werden müssen“, stellt Schiebel klar. Niemand wolle Feste dort generell verbieten.