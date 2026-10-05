Aurora erobert Italo-„Dancing Stars“ im Sturm!

Zurück aus der Babypause

Für Aurora war der Abend gleich ein doppelter Triumph. Denn die 29-Jährige feierte mit ihrem erfolgreichen Auftritt ihr großes Show-Comeback, wie sie vorab verriet. Nach der Geburt von Sohn Cesare im Jahr 2023 hatte sich Ramazzotti nämlich eine Auszeit vom TV-Job genommen. „Ich habe ihn auf die Welt gebracht, weil ich bei ihm sein möchte, nicht um seine Erziehung anderen zu überlassen“, verriet sie „La Stampa“.