Aurora erobert Italo-„Dancing Stars“ im Sturm!

Während Fans der ORF-„Dancing Stars“ sich noch ein bisschen gedulden müssen, bis die neue Staffel startet, wirbeln im italienischen TV aktuell wieder die Promis übers Parkett. Und eine eroberte am Wochenende Jury und Publikum im Sturm: Aurora Ramazzotti!
Im silbergrauen Glitzer-Minikleid mit Fransen wagte sich Aurora Ramazzotti zum Einstand der TV-Show „Ballando con le stelle“, wie „Dancing Stars“ bei unseren Nachbarn in Italien heißt, an einen Jive zum Song „Tintarella di luna“. Und rockte gleich einmal den Ballsaal!
Denn die Tochter von Schmusesänger Eros Ramazzotti und TV-Star Michelle Hunziker tanzte sich an der Seite von Profi Nikita Perotti mit flotten Schritten, einer kurzweiligen Choreografie und akrobatischem Geschick in die Herzen der Fans. Und bekam für ihren coolen Jive auch von der Jury haufenweise Punkte!
Mama Michelle weinte vorm TV
Am Ende durfte Aurora, die erst im Sommer auf Sizilien ihre Traumhochzeit mit Partner Goffredo Cerza gefeiert hatte, jubeln: Sie ging nach dem Publikumsvoting nämlich als Siegerin und somit haushohe Favoritin in die nächste Folge.
Das sorgte auch bei Mama Michelle Hunziker, die nicht im TV-Studio, dafür aber daheim vorm TV-Bildschirm mitfieberte, für Begeisterung. Unter einem Instagram-Posting von Aurora, in dem ihre „Ballando con le stelle“-Performance zu sehen war, jubelte die Moderatorin stolz: „Bravoooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! Ich habe natürlich geweint.“
Hier können Sie sich den Auftritt von Aurora Ramazzotti anschauen:
Zurück aus der Babypause
Für Aurora war der Abend gleich ein doppelter Triumph. Denn die 29-Jährige feierte mit ihrem erfolgreichen Auftritt ihr großes Show-Comeback, wie sie vorab verriet. Nach der Geburt von Sohn Cesare im Jahr 2023 hatte sich Ramazzotti nämlich eine Auszeit vom TV-Job genommen. „Ich habe ihn auf die Welt gebracht, weil ich bei ihm sein möchte, nicht um seine Erziehung anderen zu überlassen“, verriet sie „La Stampa“.
Mit ihrer Teilnahme an „Ballando con le stelle“ verändert sich für die kleine Familie nun einiges. So muss Aurora zwischen Rom, wo die Show aufgezeichnet wird, und ihrer Heimat Mailand pendeln, weil Cesare, der gerade mit dem Kindergarten begonnen hat, bei Papa Goffredo bleibt. „Das Schwierigste wird sein, von ihm getrennt zu sein“, verriet Aurora daher auch vorab.
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