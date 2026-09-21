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Unsere Kinder brauchen Bewegung – und zwar jetzt!

Bewegung & Körperkraft
21.09.2026 16:00
Pressekonferenz in Niederösterreich: Philipp bewegt schon die Jüngsten.
Pressekonferenz in Niederösterreich: Philipp bewegt schon die Jüngsten.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Philipp Jelinek
Von Philipp Jelinek

Auf geht’s! Mit dem neuen Schuljahr starten wir wieder durch. „Philipp bewegt“ kommt jeden Mittwoch live aus einer anderen Schule in Österreich – außer in den Ferien. Was vor zwei Jahren begann, ist mittlerweile zu einem fixen Bestandteil des Schuljahres geworden.

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Neu dabei ist heuer Roland Schmid (Geschäftsführer Immo United) – ein starker Partner, dem Kinder und Bewegung besonders am Herzen liegen. Sein Engagement versteht er als Investition in die Zukunft – in ein gesundes und fittes Österreich.

Und das ist dringend notwendig. Wer die Entwicklung vieler Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren beobachtet hat, sieht, dass vor allem in den Jahren der Pandemie einiges verloren gegangen ist. Rückwärtslaufen, einen Ball fangen, Koordination und Gleichgewicht – selbst einfachste Bewegungsabläufe sind für immer mehr Kinder keine Selbstverständlichkeit mehr.

Ja, es gibt die tägliche Bewegungseinheit in Schulen. Flächendeckend soll sie allerdings erst ab dem Jahr 2034/35 Realität sein. Ganz ehrlich: So lange können und dürfen wir nicht warten. Kinder brauchen regelmäßige Bewegung – für ihren Körper, aber genauso für ihre geistige Entwicklung, Konzentration und Lernfähigkeit.

Die Eltern müssen mitziehen
Jetzt werden manche sagen: „Das wissen wir doch längst.“ Genau! Aber was passiert tatsächlich? Natürlich können wir die Verantwortung nicht alleine bei den Schulen abladen. Auch Eltern müssen sich an der Nase nehmen. Manchmal habe ich gerade bei uns in Klosterneuburg das Gefühl, manche Eltern würden ihre Kinder am liebsten mit dem Auto bis ins Klassenzimmer fahren.

Kinder brauchen nicht nur Bewegung. Sie müssen sich ausleben dürfen. Auf Bäume klettern, balancieren, herumtollen, Grenzen ausprobieren – und ja, dabei kann auch einmal ein aufgeschlagenes Knie oder ein kleines Cut dazugehören. Diese Erfahrungen sind wichtig. Denn Kinder lernen nicht nur aus Büchern, sondern vor allem durch eigenes Erleben.

Umso mehr freut es mich, dass am 16. September die Pressekonferenz zur „Größten Turnstunde des Landes“ stattgefunden hat. Ziel: Im Juni 2027 werden rund 3500 Schülerinnen und Schüler in St. Pölten (NÖ) gemeinsam turnen. Eine Initiative des Landes Niederösterreich, der Kronen Zeitung und Philipp bewegt unter dem Motto: „Bewegung macht Schule“.

Philipp kommt in die Schule

Wenn „Philipp bewegt“ auch einmal an die Schule Ihrer Kinder kommen soll, schreiben Sie uns einfach an philippbewegt@krone.tv.

Wir wollen damit ein Zeichen setzen und andere Bundesländer motivieren, es Niederösterreich gleichzutun. Und unser Ziel darf ruhig noch größer sein: Die größte Turnstunde der Welt – mit Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich.

Der Start in die neue Schulsaison erfolgte vergangenen Mittwoch in der MS Leopoldau in Wien-Floridsdorf. Für mich eine echte Vorzeigeschule, die von Anfang an bei meinen Bewegungseinheiten dabei ist – dank der engagierten Lehrerin Silvia Kaiser und des Direktors Matthias Hammer. Also: Gemeinsam können wir viel bewegen. 

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