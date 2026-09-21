Unsere Kinder brauchen Bewegung – und zwar jetzt!

Die Eltern müssen mitziehen

Jetzt werden manche sagen: „Das wissen wir doch längst.“ Genau! Aber was passiert tatsächlich? Natürlich können wir die Verantwortung nicht alleine bei den Schulen abladen. Auch Eltern müssen sich an der Nase nehmen. Manchmal habe ich gerade bei uns in Klosterneuburg das Gefühl, manche Eltern würden ihre Kinder am liebsten mit dem Auto bis ins Klassenzimmer fahren.