Gerüchte um SPÖ-Gipfel: Wieder neuer Name im Spiel

Insider: Variante Ämtertausch

In roten Kreisen außerhalb Wiens wird daher auch eine andere Rochade immer beliebter. Sie scheint für alle neun Bundesländer tragbar – und für Babler eine Art „golden Handshake“ zu sein. Die Dritte Nationalratspräsidentin und Grande Dame der SPÖ Doris Bures könnte beide Ämter Bablers übernehmen – und Babler ins Nationalratspräsidium wechseln. „Bures wäre ob ihres Ansehens nicht zu verhindern und sicher eine Wunschlösung der Länder – wenn sie denn will. Babler würde formell sogar aufsteigen, ähnlich viel verdienen und sicher dankend gleich einschlagen“, meint ein Insider gegenüber der „Krone“. Der Haken: Auch Bures winkte im Vorfeld eigentlich ab. Sollten die Länder sie aber beknien, könnte sie aber auch zumindest interimistisch die Partei aus dem Nationalratspräsidium führen, bis sich „andere Lösungen“ finden.