Qualzucht-Vorwürfe: Wirbel um Hundeschau in Tulln

Tierschützer nehmen Veranstalter in die Pflicht

Die Organisation kritisiert den Österreichischen Kynologenverband (ÖKV) als Veranstalter scharf. Gerade dieser müsse ein Interesse daran haben, gesunde Tiere auszustellen, betont Weissenböck.

Die Folgen problematischer Zuchtmerkmale treffen laut „Vier Pfoten“ auch die Besitzer: Sie müssten mit hohen Tierarztkosten rechnen und mitansehen, wie ihre Hunde leiden. „Dieser Wahnsinn muss endlich aufhören“, fordert die Kampagnenleiterin.