Beleidigter Ex-“Käse-König“ kam mit Klagsdrohung

Es waren Worte, die ein Mühlviertler im Zorn schnell schrieb. Aber die sich nicht mehr wegwischen ließen und dann für eine böse Überraschung sorgten. Der beleidigte, in die Pleite gerutschte, „Käse-König“ kam mit einem Anwaltsschreiben daher. Warum dann Gegenwehr sinnlos war und es teuer wurde, lesen Sie hier.
Angefangen hat alles mit einem Stück Käse. „Eigentlich wollten wir nur 200 Gramm haben. Die herunter geschnittene Scheibe war aber viel zu groß“, erinnert sich das Paar aus dem Mühlviertel ungern an ihren Ausflug zu einer Messeveranstaltung in Wels zurück, bei dem auch „Crazy Cheese“ mit einem Stand anwesend war.
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