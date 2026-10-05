Beleidigter Ex-“Käse-König“ kam mit Klagsdrohung

Angefangen hat alles mit einem Stück Käse. „Eigentlich wollten wir nur 200 Gramm haben. Die herunter geschnittene Scheibe war aber viel zu groß“, erinnert sich das Paar aus dem Mühlviertel ungern an ihren Ausflug zu einer Messeveranstaltung in Wels zurück, bei dem auch „Crazy Cheese“ mit einem Stand anwesend war.