Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln

Nach der kaum vorhandenen politischen Sommerpause kündigte die Dreierkoalition den „Herbst der Ergebnisse“ an. Man habe „in vielen Bereichen politische Einigungen gefunden“, hieß es nach dem ersten Herbstministerrat. Aber in vielen Bereichen ist das auch nicht gelungen.

Warum es zum Reformstau kommt

96 Vorhaben befinden sich derzeit „in Koordinierung“, heißt es aus Regierungskreisen. Bei 83 Gesetzesvorhaben steht die Begutachtung noch aus, 13 haben diese schon hinter sich, brauchen aber erneut eine Abstimmung zwischen den Regierungspartnern. Aktuell begutachtet werden 15 Entwürfe, und rund 20 weitere befinden sich in interner Vorbereitung.