Die Schulter: Ein Genie für Rotation und Bewegung

Auf unseren Schultern tragen wir so manche Last, denn sie müssen im Alltag einiges aushalten. Durchfährt einem beim Anlegen des Autogurts oder beim Anziehen einer Jacke plötzlich ein stechender Schmerz, steckt mitunter mehr dahinter als nur eine Verspannung. Ein häufiger Auslöser ist das Impingement-Syndrom: Unter dem Schulterdach herrscht zu wenig Platz, sodass Sehnen und Schleimbeutel bei bestimmten Bewegungen gereizt oder eingeklemmt werden.