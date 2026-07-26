Die Schulter: Ein Genie für Rotation und Bewegung

Hochflexibel und hochkomplex: Die Schulter ist ein Wunderwerk der Anatomie. Warum Schmerzen oft ein Warnsignal sind und wie wir unsere Schultergelenke lange mobil und funktionsfähig halten, lesen Sie in dieser Folge unserer großen Gesund-Serie.
Auf unseren Schultern tragen wir so manche Last, denn sie müssen im Alltag einiges aushalten. Durchfährt einem beim Anlegen des Autogurts oder beim Anziehen einer Jacke plötzlich ein stechender Schmerz, steckt mitunter mehr dahinter als nur eine Verspannung. Ein häufiger Auslöser ist das Impingement-Syndrom: Unter dem Schulterdach herrscht zu wenig Platz, sodass Sehnen und Schleimbeutel bei bestimmten Bewegungen gereizt oder eingeklemmt werden.
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