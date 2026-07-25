Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden

Kühle Nächte noch in vollen Zügen genießen

Dennoch: Noch ist nichts in Stein gemeißelt. Wettervorhersagen über einen Zeitraum von mehr als einer Woche können sich deutlich verändern. Doch eines zeichnet sich bereits ab: Der Sommer ist noch lange nicht fertig mit Österreich. Bis dahin gilt: Die vergleichsweise kühlen Nächte noch in vollen Zügen genießen. Denn die nächsten schweißtreibenden Tage könnten bereits im Anmarsch sein ...