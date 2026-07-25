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Hitzewelle nähert sich

Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden

Österreich
25.07.2026 10:37
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Nach bereits 33 Hitzetagen in Folge ist die Verschnaufpause diesen Sommer offenbar nur von kurzer Dauer. Wettermodelle lassen bereits mit Sorge auf den August blicken: Eine neue Hitzewelle könnte Österreich und weite Teile Europas erneut ins Schwitzen bringen. Meteorologen warnen – Dürre verschärft sich, Brandgefahr steigt an.

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Noch einmal tief durchatmen – und die vergleichsweise kühlen Nächte genießen. Denn der Sommer könnte schon bald wieder seine gnadenlose Seite zeigen. Nach einigen etwas milderen Tagen kündigt sich in den Wetterprognosen bereits der nächste kräftige Temperaturanstieg an. Der 15-Tage-Trend deutet auf eine neuerliche Hitzewelle Anfang August hin. Für Wien und viele andere Regionen Österreichs werden über mehrere Tage hinweg Temperaturen deutlich über 30 Grad berechnet.

Und es könnte sogar noch heißer werden ...

Meteorologen warnen vor einer möglichen extremen Wetterlage in Mitteleuropa. In Deutschland berechnet ein Wettermodell für den 5. August in einzelnen Regionen sogar Temperaturen bis zu 42 Grad. Noch ist das eine Modellrechnung – Wind, Wolken und die genaue Wetterlage können die tatsächlichen Temperaturen deutlich verändern. Doch der Trend ist eindeutig: Es wird wieder heiß. Sehr heiß.

33 Tage Hitze am Stück
Auch in Österreich ist die Hitzeperiode laut ORF-Meteorologe Marcus Wadsak noch nicht endgültig vorbei. Nach 31,1 Grad am 17. Juni in Feldkirch und dem bisherigen Höchstwert von 40,1 Grad am 29. Juni in Bad Deutsch-Altenburg wurden am 19. Juli in Fürstenfeld und Güssing erneut mehr als 30 Grad gemessen. Insgesamt verzeichnete Österreich 33 Tage in Folge mit Temperaturen über 30 Grad.

Afrika-Luftmasse könnte Europa erneut aufheizen
Besonders eindringlich klingt die Einschätzung von Wetterexperte Sigi Fink. Mit Blick auf die Temperaturprognosen für die ersten Augusttage spricht er von einer möglichen Afrika-Luftmasse, die „beispiellos“ werden könnte. Noch wolle er sich nicht auf konkrete Höchstwerte festlegen – doch die Wetterkarten seien in weiten Teilen Europas erneut „rekordverdächtig“.

Seine Warnung: Dürre und Brandgefahr könnten sich weiter verschärfen.

Doch zunächst ein Blick auf das aktuelle Wochenende: Schon am Samstag kann es wieder heiß werden. Vielerorts zeigt sich der Sommer von seiner strahlenden Seite. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 33 Grad. Besonders heiß wird es im Inntal. Im Westen und entlang des Alpenhauptkamms können sich am Nachmittag jedoch erste Quellwolken auftürmen – Schauer und Gewitter sind möglich.

In der Nacht ziehen von Westen her zunehmend Wolken auf. Im Westen und später auch im Norden kann es gewittrig regnen, während es im Osten und Süden länger trocken bleibt.

Am Sonntag wechseln Sonne und Wolken einander ab, dazu ziehen Schauer und Gewitter durch. Punktuell droht Starkregen. Im Osten bleibt es bis in den Nachmittag hinein am ehesten trocken und sonnig. Die Temperaturen erreichen 22 bis 32 Grad.

Kühle Nächte noch in vollen Zügen genießen
Dennoch: Noch ist nichts in Stein gemeißelt. Wettervorhersagen über einen Zeitraum von mehr als einer Woche können sich deutlich verändern. Doch eines zeichnet sich bereits ab: Der Sommer ist noch lange nicht fertig mit Österreich. Bis dahin gilt: Die vergleichsweise kühlen Nächte noch in vollen Zügen genießen. Denn die nächsten schweißtreibenden Tage könnten bereits im Anmarsch sein ...

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