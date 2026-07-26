Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Formel-1-TICKER

LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt den Ungarn-GP?

Formel 1
26.07.2026 04:57
Was ist heute drinnen für WM-Leader Kimi Antonelli?
Was ist heute drinnen für WM-Leader Kimi Antonelli?(Bild: AP/Denes Erdos)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Elftes Rennen in der Formel-1-Saison 2026: An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Ungarn auf dem Programm. Wer das Rennen gewinnt? Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der LIVETICKER:

Hier der ZWISCHENSTAND:

Hier der Stand in der Fahrer-WM:

Mit dem Rennen auf dem Hungaroring hatte die Formel 1 im August 1986 Neuland betreten – 200.000 Zuschauer waren vor 40 Jahren zum ersten Grand Prix auf einem Kurs im einstigen Ostblock gekommen, seither ist das Rennen in Mogyorod bei Budapest fixer Bestandteil im WM-Kalender. Heute will Kimi Antonelli im Jubiläumsrennen an seinen Erfolg vor einer Woche in Belgien anknüpfen und vor der vierwöchigen Sommerpause seinen Vorsprung in der WM ausbauen.

„Ich glaube, es wird sehr eng zugehen!“
Der Mercedes-Pilot hatte mit seinem Erfolg in Spa sein Guthaben auf Lewis Hamilton auf 45 Punkte vergrößert und wird zur Saison-Halbzeit das Feld anführen. Im elften von 22 WM-Rennen erwartet der Italiener aber einen harten Fight zwischen den vier Top-Teams. „Ich glaube, es wird zwischen uns allen sehr eng zugehen, und deshalb wird es wichtig sein, zu versuchen, alles optimal zusammenzubringen“, erklärte der 19-Jährige.

Große Hoffnungen auf dem Kurs, auf dem Motorleistung und Topspeed eine geringere Rolle spielen als bei den Rennen davor, hat auch Ferrari. „Es kommt stark auf das Set-up und das Reifenmanagement an“, sagte Teamchef Fred Vasseur. Budapest dürfte uns wahrscheinlich deutlich besser liegen als Spa. Auf dem Papier mag der Motorrückstand zwar weniger ins Gewicht fallen, aber wir müssen trotzdem unsere Leistung bringen.“ Zudem ist der Hungaroring für seinen Star-Piloten eine der Lieblingsstrecken. Hamilton ist in Ungarn mit acht Triumphen Rekordsieger, nur in Silverstone (9) hat er öfter gewonnen.

Zuletzt zwei McLaren-Doppelsiege
In den vergangenen zwei Jahren dominierte aber McLaren in Ungarn und sowohl 2024 (Oscar Piastri vor Lando Norris) als auch 2025 (Norris vor Piastri) wurden Doppelsiege gefeiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
26.07.2026 04:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
139.111 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
120.555 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
102.610 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
994 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
911 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Innenpolitik
ÖVP schmeißt Ruck raus – neuer Machtkampf droht
886 mal kommentiert
In der ÖVP ist der Parteiausschluss des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des schwarzen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf