Tipps für die perfekte Reiseapotheke

Der Koffer ist fast gepackt, die Vorfreude steigt – doch was tun, wenn im Urlaub plötzlich der Kopf brummt, der Magen streikt oder die Mücken zuschlagen? Vedrana Kahles, Geschäftsführerin der Heilquell-Apotheke in Schwarzach, weiß, wie man sich vor bösen Überraschungen schützt. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät die Expertin, welche Grundausstattung auf keinen Fall fehlen darf und wie man für Strand, Wandertour, Fernreise oder den Urlaub mit Kindern bestens gewappnet ist.