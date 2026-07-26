Tipps für die perfekte Reiseapotheke

Der Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Trotz aller Unbeschwertheit sollte man auch auf Notfälle und Krankheiten vorbereitet sein. Die „Krone“ hat nachgefragt, was in eine Reiseapotheke gehört.
Der Koffer ist fast gepackt, die Vorfreude steigt – doch was tun, wenn im Urlaub plötzlich der Kopf brummt, der Magen streikt oder die Mücken zuschlagen? Vedrana Kahles, Geschäftsführerin der Heilquell-Apotheke in Schwarzach, weiß, wie man sich vor bösen Überraschungen schützt. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät die Expertin, welche Grundausstattung auf keinen Fall fehlen darf und wie man für Strand, Wandertour, Fernreise oder den Urlaub mit Kindern bestens gewappnet ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.