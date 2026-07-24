Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot

Der 57-Jährige geriet am Donnerstagabend in Straß (Leibnitz) in der Südsteiermark auf die Fahrbahnmitte, nachdem ihm ein Lkw aufgefahren war. Er kollidierte mit einem anderen Auto. Der Südsteirer verstarb noch an der Unfallstelle.
Kurz vor 17 Uhr ereignete sich am Donnerstag der fatale Verkehrsunfall im südsteirischen Straß. Ein Leibnitzer war mit seinem Leichtkraftfahrzeug (auch „Mopedauto“ genannt) auf der Grazer Straße B67 in Richtung Straß unterwegs. Hinter dem 57-jährigen Steirer fuhr ein 50-jähriger Slowene mit seinem Firmen-Lkw. Der 57-Jährige wollte laut Zeugen in eine Gemeindestraße einbiegen, er setzte den Blinker. Der Lkw hinter ihm fuhr ihm dabei auf. Dadurch wurde das Kleinfahrzeug nach links gedreht und in die Fahrbahnmitte geschoben. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem anderen Leibnitzer (34).
Fahrer mit Sitz aus Auto geschleudert
Durch den heftigen Aufprall wurde das Mopedauto von der Fahrbahn geschleudert und kam neben der Straße zum Stehen. Der 57-jährige Lenker wurde samt Fahrersitz aus dem Fahrzeug geschleudert. Ersthelfer leisteten sofort Erste Hilfe. Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt rückten aus. Doch leider kam jede Hilfe zu spät. Der 57-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Blutabnahme bei Lkw-Lenker angeordnet
Ein Alkotest mit den beteiligten Unfalllenkern verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine ergänzende Blutabnahme beim 50-jährigen Lkw-Lenker an. Außerdem wurde ein Sachverständiger für die Rekonstruktion des Unfallherganges bestellt.
Straße stundenlang gesperrt
Im Einsatz standen neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vogau. Die Unfallstelle war mehrere Stunden, bis etwa 21.30 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt.
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