Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich am Donnerstag der fatale Verkehrsunfall im südsteirischen Straß. Ein Leibnitzer war mit seinem Leichtkraftfahrzeug (auch „Mopedauto“ genannt) auf der Grazer Straße B67 in Richtung Straß unterwegs. Hinter dem 57-jährigen Steirer fuhr ein 50-jähriger Slowene mit seinem Firmen-Lkw. Der 57-Jährige wollte laut Zeugen in eine Gemeindestraße einbiegen, er setzte den Blinker. Der Lkw hinter ihm fuhr ihm dabei auf. Dadurch wurde das Kleinfahrzeug nach links gedreht und in die Fahrbahnmitte geschoben. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem anderen Leibnitzer (34).