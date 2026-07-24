Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lkw fuhr Auto auf

Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot

Steiermark
24.07.2026 08:03
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.(Bild: FF Vogau)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der 57-Jährige geriet am Donnerstagabend in Straß (Leibnitz) in der Südsteiermark auf die Fahrbahnmitte, nachdem ihm ein Lkw aufgefahren war. Er kollidierte mit einem anderen Auto. Der Südsteirer verstarb noch an der Unfallstelle.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich am Donnerstag der fatale Verkehrsunfall im südsteirischen Straß. Ein Leibnitzer war mit seinem Leichtkraftfahrzeug (auch „Mopedauto“ genannt) auf der Grazer Straße B67 in Richtung Straß unterwegs. Hinter dem 57-jährigen Steirer fuhr ein 50-jähriger Slowene mit seinem Firmen-Lkw. Der 57-Jährige wollte laut Zeugen in eine Gemeindestraße einbiegen, er setzte den Blinker. Der Lkw hinter ihm fuhr ihm dabei auf. Dadurch wurde das Kleinfahrzeug nach links gedreht und in die Fahrbahnmitte geschoben. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem anderen Leibnitzer (34).

Fahrer mit Sitz aus Auto geschleudert
Durch den heftigen Aufprall wurde das Mopedauto von der Fahrbahn geschleudert und kam neben der Straße zum Stehen. Der 57-jährige Lenker wurde samt Fahrersitz aus dem Fahrzeug geschleudert. Ersthelfer leisteten sofort Erste Hilfe. Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt rückten aus. Doch leider kam jede Hilfe zu spät. Der 57-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Leider kam jede Hilfe zu spät...
Leider kam jede Hilfe zu spät...(Bild: FF Vogau)
(Bild: FF Vogau)
(Bild: FF Vogau)

Blutabnahme bei Lkw-Lenker angeordnet
Ein Alkotest mit den beteiligten Unfalllenkern verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine ergänzende Blutabnahme beim 50-jährigen Lkw-Lenker an. Außerdem wurde ein Sachverständiger für die Rekonstruktion des Unfallherganges bestellt.

Lesen Sie auch:
Christoph Hargs erster Einsatz überhaupt war eine Reanimation.
Krone Plus Logo
Freiwillige Ersthelfer
Zuerst am Unfallort: „Am Anfang war ich nervös“
22.07.2026

Straße stundenlang gesperrt
Im Einsatz standen neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vogau. Die Unfallstelle war mehrere Stunden, bis etwa 21.30 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
24.07.2026 08:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LeibnitzGraz
Auto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
121.991 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel
110.774 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.638 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1841 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1077 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
751 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf