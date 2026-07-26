Mann wollte Streit schlichten – dann floss Blut

Eine nächtliche Auseinandersetzung in Wien-Favoriten in einer Waffenverbotszone ist am Samstag völlig aus dem Ruder gelaufen. Als zwei Männer auf der Straße aneinandergerieten, wollte ein 26-Jähriger offenbar schlichten. Doch plötzlich soll einer der Streithähne ein Messer gezogen – und den Helfer attackiert haben. Der Täter ist auf der Flucht.