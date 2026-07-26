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Messerstich in Wien

Mann wollte Streit schlichten – dann floss Blut

Wien
26.07.2026 12:46
Ein 26-Jähriger wollte in der Buchengasse offenbar eine Auseinandersetzung schlichten. Dabei ...
Ein 26-Jähriger wollte in der Buchengasse offenbar eine Auseinandersetzung schlichten. Dabei soll ein Mann ein Messer gezückt und ihn am Bein verletzt haben. (Symbolbild)(Bild: Rawf8 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine nächtliche Auseinandersetzung in Wien-Favoriten in einer Waffenverbotszone ist am Samstag völlig aus dem Ruder gelaufen. Als zwei Männer auf der Straße aneinandergerieten, wollte ein 26-Jähriger offenbar schlichten. Doch plötzlich soll einer der Streithähne ein Messer gezogen – und den Helfer attackiert haben. Der Täter ist auf der Flucht.

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Aufregung in der Buchengasse in Wien-Favoriten: Zwischen mehreren Männern soll es auf offener Straße zu einer Rangelei gekommen sein. Ein 26-Jähriger wollte offenbar dazwischengehen und den Streit beenden.

Doch dann soll die Situation völlig außer Kontrolle geraten sein. Laut Zeugenaussagen zog einer der Beteiligten plötzlich ein Messer und verletzte den 26-Jährigen am Bein. Danach ergriff der Tatverdächtige die Flucht.

Eine Sofortfahndung blieb erfolglos
Als die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten eintrafen, fanden sie mehrere Passanten sowie den verletzten 26-Jährigen vor. Der Mann hatte eine blutende Wunde am Bein.

Die Polizei leitete umgehend eine Sofortfahndung nach dem flüchtigen Messerstecher ein. Die Suche verlief zunächst jedoch ohne Erfolg.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass einige der anwesenden Zeugen den Verdächtigen zumindest flüchtig kennen dürften. Die Ermittlungen laufen daher weiter. Der verletzte 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

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