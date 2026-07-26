Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Verletzungsdrama

Liverpool-Debüt! ÖFB-Juwel darf bereits früh ran

Premier League
26.07.2026 12:41
Österreichs U17-Vizeweltmeister Ifeanyi Ndukwe (re.) feierte sein Debüt für den FC Liverpool.
Österreichs U17-Vizeweltmeister Ifeanyi Ndukwe (re.) feierte sein Debüt für den FC Liverpool.(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unverhofft kommt oft! Ifeanyi Ndukwe hat gleich im ersten Testspiel des FC Liverpool gegen AFC Sunderland (4:2) sein Debüt für die „Reds“ gefeiert und zahlreiche Einsatzminuten gesammelt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Abseits des Spielgeschehens ging Liverpools Star-Innenverteidiger Joe Gomez in Nashville mit Schmerzen im Bein zu Boden. Dem Engländer, der bereits in der vergangenen Saison verletzungsbedingt ausgefallen war, droht die nächste Zwangspause.

Joe Gomez
Joe Gomez(Bild: AP/George Walker IV)

Nach zehn Minuten musste Gomez gegen Sunderland bereits runter, Neo-Trainer Andoni Iraola gab Ifeanyi Ndukwe die Chance, sich zu beweisen. Und die nutzte er auch (seine besten Szenen gibt's unten im Video)! Am Ende durfte das ÖFB-Talent dank der Treffer von Kieran Morisson (13.), Dominik Szoboszlai (56.), Federico Chiesa (72.) und Lewis Koumas (85.) einen 4:2-Sieg bejubeln. Für Sunderland waren Enzo Le Fee (28.) und Timur Tutierov (49.) erfolgreich.

„Zwei Spieler reiben sich die Hände“
„Während die mangelnde Tiefe in der Liverpool-Abwehr ein eklatantes Problem darstellt und vielen Sorgen bereitet, reiben sich wohl zwei Spieler die Hände“, schreibt die „Daily Mail“ und weist neben Ndukwe auch auf den ebenfalls erst 18-jährigen Innenverteidiger Mor Talla Ndiaye hin. Also gut möglich, dass der Österreicher sein Können schon bald wieder unter Beweis stellen darf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
26.07.2026 12:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
161.915 mal gelesen
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
122.788 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
105.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
2198 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
1002 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
920 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Mehr Premier League
Überraschende Aussage
Transfer-Wirbel: Bayern-Kicker widerspricht Freund
Wildes Tauziehen
100 Mio. Euro – Real blitzt mit Mega-Angebot ab!
Sport Tv Logo
TEAMSPIELER FRIEDL
„Mein bester Mitspieler wird viele überraschen“
Tauziehen um Jungstar
Angebot abgeschmettert! BVB sorgt für Irritationen
Sport Tv Logo
Schalke 04 in Tirol
Das Wappen allein bringt Miron Muslic den Druck

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf