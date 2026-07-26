Liverpool-Debüt! ÖFB-Juwel darf bereits früh ran

„Zwei Spieler reiben sich die Hände“

„Während die mangelnde Tiefe in der Liverpool-Abwehr ein eklatantes Problem darstellt und vielen Sorgen bereitet, reiben sich wohl zwei Spieler die Hände“, schreibt die „Daily Mail“ und weist neben Ndukwe auch auf den ebenfalls erst 18-jährigen Innenverteidiger Mor Talla Ndiaye hin. Also gut möglich, dass der Österreicher sein Können schon bald wieder unter Beweis stellen darf.