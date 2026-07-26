Liverpool-Debüt! ÖFB-Juwel darf bereits früh ran

Unverhofft kommt oft! Ifeanyi Ndukwe hat gleich im ersten Testspiel des FC Liverpool gegen AFC Sunderland (4:2) sein Debüt für die „Reds“ gefeiert und zahlreiche Einsatzminuten gesammelt.
Abseits des Spielgeschehens ging Liverpools Star-Innenverteidiger Joe Gomez in Nashville mit Schmerzen im Bein zu Boden. Dem Engländer, der bereits in der vergangenen Saison verletzungsbedingt ausgefallen war, droht die nächste Zwangspause.
Nach zehn Minuten musste Gomez gegen Sunderland bereits runter, Neo-Trainer Andoni Iraola gab Ifeanyi Ndukwe die Chance, sich zu beweisen. Und die nutzte er auch (seine besten Szenen gibt's unten im Video)! Am Ende durfte das ÖFB-Talent dank der Treffer von Kieran Morisson (13.), Dominik Szoboszlai (56.), Federico Chiesa (72.) und Lewis Koumas (85.) einen 4:2-Sieg bejubeln. Für Sunderland waren Enzo Le Fee (28.) und Timur Tutierov (49.) erfolgreich.
„Zwei Spieler reiben sich die Hände“
„Während die mangelnde Tiefe in der Liverpool-Abwehr ein eklatantes Problem darstellt und vielen Sorgen bereitet, reiben sich wohl zwei Spieler die Hände“, schreibt die „Daily Mail“ und weist neben Ndukwe auch auf den ebenfalls erst 18-jährigen Innenverteidiger Mor Talla Ndiaye hin. Also gut möglich, dass der Österreicher sein Können schon bald wieder unter Beweis stellen darf.
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