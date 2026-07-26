Blick in den Flieger
Trumps neue Air Force One landet in der Werkstatt
Willkommen an Bord der neuen Air Force One! Der Blick ins Innere verrät: Das Weiße Haus über den Wolken (Kostenpunkt 1,4 Milliarden Dollar) wurde ganz nach Trumps Geschmack eingerichtet. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Derzeit muss der Jumbo in der Werkstatt überarbeitet werden.
Hebt Donald Trump jetzt völlig ab? Angesichts seiner Eskapaden könnte man das vielleicht meinen. Sein Lieblingsspielzeug, der neue Präsidentenflieger, bleibt vorerst aber auf dem Boden. Das 400-Millionen-Dollar-Geschenk aus Katar musste nämlich wenige Wochen nach dem Jungfernflug schon wieder aus dem Verkehr gezogen werden – aktuell ist es in der Werkstatt. Ziemlich peinlich! Aber die Pleiten-, Pech und Pannenserie um den fliegenden Palast könnte erst am Anfang stehen.
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