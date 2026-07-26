Trumps neue Air Force One landet in der Werkstatt

Hebt Donald Trump jetzt völlig ab? Angesichts seiner Eskapaden könnte man das vielleicht meinen. Sein Lieblingsspielzeug, der neue Präsidentenflieger, bleibt vorerst aber auf dem Boden. Das 400-Millionen-Dollar-Geschenk aus Katar musste nämlich wenige Wochen nach dem Jungfernflug schon wieder aus dem Verkehr gezogen werden – aktuell ist es in der Werkstatt. Ziemlich peinlich! Aber die Pleiten-, Pech und Pannenserie um den fliegenden Palast könnte erst am Anfang stehen.