Anforderungen an Pflege-Mitarbeiter immer größer

Pflege besteht nicht nur aus medizinischen Handgriffen, Dienstplänen und organisatorischen Abläufen. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die im Alltag Unterstützung benötigen, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen mit Fachwissen, Geduld und Einfühlungsvermögen begegnen. Wie anspruchsvoll und vielseitig diese Arbeit ist, erlebte Pflege-Landesrätin Cornelia Hagele bei einem Besuch der Gesundheitsdienste Völs. Diese Woche begleitete sie das Team über mehrere Stunden und machte sich ein Bild von der stationären und mobilen Pflege, von der Betreuung älterer Menschen und von der Ausbildung künftiger Pflegefachkräfte.