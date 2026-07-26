Anforderungen an Pflege-Mitarbeiter immer größer

Die (unter anderem) für Gesundheit und Pflege zuständige Cornelia Hagele begleitete eine Schicht bei den Gesundheitsdiensten in Völs und erhielt interessante Einblicke in den Pflegealltag, die Ausbildung und ein regionales Versorgungsmodell, das unterschiedliche Angebote miteinander hervorragend verbindet.
Pflege besteht nicht nur aus medizinischen Handgriffen, Dienstplänen und organisatorischen Abläufen. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die im Alltag Unterstützung benötigen, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen mit Fachwissen, Geduld und Einfühlungsvermögen begegnen. Wie anspruchsvoll und vielseitig diese Arbeit ist, erlebte Pflege-Landesrätin Cornelia Hagele bei einem Besuch der Gesundheitsdienste Völs. Diese Woche begleitete sie das Team über mehrere Stunden und machte sich ein Bild von der stationären und mobilen Pflege, von der Betreuung älterer Menschen und von der Ausbildung künftiger Pflegefachkräfte.
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