Heimsieg und Streckenrekord bei Trumer Triathlon

„Das hat er richtig gut gemacht!“ Olympia-Anwärter Philip Pertl war heuer als Fan beim Trumer Triathlon dabei. Der Pongauer unterstützte seine Trainingspartner Leon Pauger, Jannik Stoll (D) und Reece Barcley (Gb) vom Streckenrand aus. Lange lieferten sich Pauger und Stoll ein Duell um den Sieg, das schlussendlich der Wahl-Salzburger für sich entscheiden konnte.