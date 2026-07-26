Heimsieg und Streckenrekord bei Trumer Triathlon

Der Trumer Triathlon 2026 hatte einiges zu bieten. Bei den Herren holte sich mit Leon Pauger ein Wahl-Salzburger den Heimsieg. Nach sportlich zwei sehr harten Jahren ein große Genugtuung für den Trainingspartner von Philip Pertl. Bei den Damen pulverisierte Caroline Pohle den Streckenrekord.
„Das hat er richtig gut gemacht!“ Olympia-Anwärter Philip Pertl war heuer als Fan beim Trumer Triathlon dabei. Der Pongauer unterstützte seine Trainingspartner Leon Pauger, Jannik Stoll (D) und Reece Barcley (Gb) vom Streckenrand aus. Lange lieferten sich Pauger und Stoll ein Duell um den Sieg, das schlussendlich der Wahl-Salzburger für sich entscheiden konnte.
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