Nach Unfall auf A9: Familienvater (50) verstorben

Vermutlich ungebremster Aufprall

Der Mann war wie berichtet gegen 6.35 Uhr gemeinsam mit seiner 47-jährigen Ehefrau und der 18-jährigen Tochter auf der A9 von Spielfeld in Richtung Graz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw im Bereich der Autobahnabfahrt Lebring von der Fahrbahn ab und prallte vermutlich ungebremst mit voller Geschwindigkeit gegen den dortigen Anpralldämpfer.