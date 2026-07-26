Nach Unfall auf A9: Familienvater (50) verstorben

Tragisches Ende eines schweren Verkehrsunfalls auf der Pyhrn Autobahn: Jener 50-jährige Tscheche, der Samstagfrüh bei der Abfahrt Lebring mit seinem Auto gegen einen Anpralldämpfer fuhr, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine Frau und die gemeinsame Tochter wurden verletzt.
Der schwere Verkehrsunfall auf der Pyhrn Autobahn (A9) bei der Abfahrt Lebring (Bezirk Leibnitz) hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte, erlag der 50-jährige Lenker aus Tschechien noch am Samstagabend seinen schweren Verletzungen.
Vermutlich ungebremster Aufprall
Der Mann war wie berichtet gegen 6.35 Uhr gemeinsam mit seiner 47-jährigen Ehefrau und der 18-jährigen Tochter auf der A9 von Spielfeld in Richtung Graz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw im Bereich der Autobahnabfahrt Lebring von der Fahrbahn ab und prallte vermutlich ungebremst mit voller Geschwindigkeit gegen den dortigen Anpralldämpfer.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt. Die Frau brachte das Rote Kreuz ins UKH Graz, die Tochter wurde in die Kinderklinik Graz eingeliefert. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die A9 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Graz vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Ursache, weshalb der Pkw von der Fahrbahn abkam, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.
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