ÖVP-Parteivorstand befasst sich jetzt mit Ruck

Wie geht es weiter?

Vertreterinnen und Vertreter seiner Partei, aber auch aus anderen fordern ihn zum Rücktritt auf. „Sowohl die Hinterzimmer-Politik des Herrn Ruck als auch sein Frauenbild sind ein verheerendes Signal. Gerade für die Unternehmen, die so etwas mit ihren Beiträgen finanzieren, ist das ein Schlag ins Gesicht“, sagte etwa Selma Arapović, Klubobfrau der NEOS Wien. Bürgermeister Michael Ludwig versicherte, dass er Ruck anders kenne und wurde dafür unter anderem von den Grünen und der FPÖ kritisiert. „Charakterstärke zeigt sich nicht darin, einem langjährigen Freund um jeden Preis die Treue zu halten. Charakterstärke bedeutet, auch die eigenen Verfehlungen anzuerkennen und Konsequenzen einzufordern, um Schaden am Vertrauen in die Politik abzuwenden (...)“, sagte Peter Kraus, Vorsitzender der Grünen Wien, in Richtung Ludwig.