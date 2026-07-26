Gesichtserkennung bei Klimademo war rechtswidrig

Innenministerium kündigt Berufung an

Das Innenministerium will die „nicht nachvollziehbare Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht bekämpfen“, teilte das Ressort in einer Aussendung mit. Der Einsatz des digitalen Bildabgleichs habe „ein klares Ziel: Straftäter auszuforschen und diese zum Schutz der Menschen in unserem Land aus dem Verkehr zu ziehen.“ Die NGO nimmt die Koalitionspartner der ÖVP in die Pflicht: „SPÖ und NEOS haben den Einsatz von Gesichtserkennung noch aus der Opposition heraus zu Recht kritisiert. Jetzt können sie in der Regierung zeigen, wie ernst das gemeint war“, so epicenter.works-Sprecherin Elisabeth Kury.